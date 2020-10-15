الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مصاعد

استفسر عدد من مرتادي « نخيل مول» في جزيرة النخلة، عن أسباب التعطل الدائم لبعض المصاعد المؤدية إلى الطابق الثاني من المركز التجاري، الذي يشهد ازدحاماً في أوقات العطل والمناسبات الاجتماعية، داعين الجهات المسؤولة في المركز إلى صيانتها وإصلاحها، في ظل تزايد الازدحام على المصاعد المتبقية في المركز.

معقمات

لاحظ زبائن تزايد حالات نفاد المعقمات في بعض المنصات الخاصة بمركز «ديرة ستي سنتر»، الأمر الذي يضطر البعض إلى البحث عن منصات أخرى منتشرة في أرجاء المركز التجاري، داعين الجهات المسؤولة في المركز إلى التثبت من توافرها منعاً لانتشار عدوى الفيروس التاجي، والتركيز على مسألة التعقيم المستمر لليدين.

سوار

شكت قارئة من تعطل سوار الحجر الصحي الذي تم تركيبه لها في مطار أبوظبي، بعد ثلاثة أيام فقط من تركيبه، حيث توقف السوار عن العمل رغم شحنه لمدة تزيد على ثلاث ساعات، وأوضحت القارئة أنها تحاول منذ أيام التواصل مع رقم الهاتف المعني، إلا أن أحداً لا يرد.

تحليل

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أشادت مقيمة بسرعة إجراء تحليل «بي سي آر» في مطار دبي الدولي، حيث لم يستغرق إجراء التحليل سوى دقائق معدودة وتم بشكل سهل ومنظم.

خلل فني

اضطرت معلمة بمدرسة خاصة في الشارقة إلى إيقاف الحصة الدراسية (عن بُعد) لطلبتها، إثر انقطاع الكهرباء عن منزلها بسبب خلل فني، والذهاب إلى المدرسة لاستكمال الدرس قبل انتهاء زمن الحصة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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