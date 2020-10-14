الامارات | تعيين زكي نسيبة رئيساً أعلى لجامعة الإمارات

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شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين زكي نسيبة رئيساً أعلى لجامعة الإمارات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت جامعة الإمارات العربية، على حسابها الرسمي بـ«تويتر»، تهنئة لوزير الدولة، الدكتور زكي نسيبة، بمناسبة تعيينه رئيساً أعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، وتمنت له التوفيق والنجاح، لمواصلة تميز جامعة الإمارات (الجامعة الوطنية الأم).
والدكتور زكي أنور نسيبة يشغل منصب وزير الدولة في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، المكلّف بالدبلوماسية العامة والثقافية في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
وشغل الدكتور زكي نسيبة، العديد من المناصب، منها: منصب مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي، والمستشار الثقافي في وزارة شؤون الرئاسة، ويعتبر من الشخصيات الريادية التي واكبت بدايات نهضة الإمارات الحديثة.
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