الامارات | شرطة دبي توفر خدمتين ذكيتين تختزلان الوقت والزحام

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي توفر خدمتين ذكيتين تختزلان الوقت والزحام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي العميد خالد ناصر الرزوقي إن خدمة "الإبلاغ عن الحوادث البسيطة" التي توفرها القيادة العامة لشرطة دبي على تطبيقها الذكي، شهدت تفاعلا كبيراً من قبل السائقين، إذ سجلت إجراء 101 ألفاً و119 بلاغاً منذ بداية العام الجاري وحتى بداية شهر أكتوبر.

وناشد السائقين بالاستفادة من خدمة "الإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة"، التي تمكنهم من تسجيل الحوادث دون الحاجة إلى انتظار سيارة الشرطة، ما يسهم في تقليل الازدحام المروري وتعطيل حركة السير، لافتاً إلى أن استخدامها سهل جداً، إذ يتطلب الدخول إلى الخدمة والضغط على زر "تبليغ عن حادث" ثم إدخال البيانات المطلوبة ثم تصوير السيارتين، وتسجيل الطريقة التي يرغبان فيها بالحصول على تقرير الحادث.

وتابع العميد الرزوقي "أن طرفي الحادث يستطيعان إرسال صور للأضرار في المركبتين، مع بيانات كل سائق، مشيراً إلى أنه فور دخول أي منهما إلى التطبيق يتم تحديد موقعه عبر الأقمار الاصطناعية ثم تُرسل البيانات التي أدخلاها إلى مركز الشرطة القريب حسب منطقة الاختصاص، الذي يراجع بدوره البيانات ويرسل تقرير الحادث إلى بريد الطرفين ثم بإمكانهما إرسال التقرير إلى شركات التأمين".

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كما دعا العميد خالد ناصر الرزوقي، السائقين إلى الاستفادة من خدمة "الإشعار عن الحوادث المرورية المتوافرة على تطبيق شرطة دبي الذكي، إذ يحدد أماكن الحوادث والاختناقات المرورية ما يسهل اتخاذ طرق بديلة وتفادي الزحام.

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