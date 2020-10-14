الامارات | سهيل المزروعي: لدينا خطط إسكانية واضحة تستهدف الخمسين عام المقبلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال وزير الطاقة والبنية التحتية، المهندس سهيل بن محمد المزروعي: "إن القيادة الإمارات، تولي اهتماماً بقطاعي الإسكان والتنمية الحضرية، وقد ركز مشروع تصميم الخمسين عاما القادمة الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على محور الإسكان باعتباره أحد المحاور الحيوية الداعمة للخطة التنموية الشاملة لدولة الإمارات، كما وضعنا في ظل التوجيهات قيادة الدولة والخطط التنموية الطموحة للحكومة، خطة واضحة للإسكان تستهدف الخمسين عام القادمة، ومرتبطة بتوجه دولة الإمارات ورؤيتها الداعمة لمحور السعادة وجودة الحياة والاستقرار الاسري الذي يصب بمجمله في تحقيق التنمية المستدامة، وسنعمل على دعم وتبني المبادرات كافة التي من شأنها دعم هذا القطاع الحيوي، ذوو الارتباط الوثيق بالتنمية المستدامة، والمحرك الأساسي للاقتصاد الوطني".

جاء ذلمك خلال الاجتماع ال"85" للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، الذي ترأســته دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية.

وأشار المزروعي إلى أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، دأبت منذ قيام الاتحاد عام 1971، بإيلاء قطاع الاسكان أولوية قصوى، حيث تضمنت الخطط الحكومية كافة دعم وتطوير وتنظيم قطاع الإسكان لتمكين جميع المواطنين من الحصول على سكن ملائم، يحقق الاستقرار الأسري، والسعادة وجودة الحياة، وهما محوران رئيسان في رؤية الإمارات 2021، وتحدد ملامح الخمسين عاماً القادمة من عام 2021 إلى عام 2071.

وأشار إلى أن معظم الدول العربية تواجه تحديات وظروف مشتركة، إلى جانب التحديات التي خلفتها جائحة كورونا، والتي تستدعي من الجميع العمل بشكل مشترك، والتنسيق الحثيث وتضافر الجهود للوصول الى اهدافنا المستقبلية المنشودة، التي تمثل فيها سعادة المواطن محوراً رئيسياً، وباعتبار الإسكان والتنمية الحضرية واحدة من أهم عناصر العيش الكريم، يجب علينا جميعاً شحذ همتنا لتوظيف خبراتنا وأفكارنا لتقديم ما هو أفضل لشعوبنا التي تستحق منا كل رعاية واهتمام".

Advertisements

ولفت المزروعي إلى أن الإسكان والتنمية الحضرية قضيتين محوريتين تستحقان الاهتمام، بهدف تحويل الخطط المستقبلية والاستراتيجيات إلى برامج عمل حقيقية، تستند بمجملها على العمل الدؤوب وتبادل الخبرات العلمية والعملية، من أجل مستقبل زاهر لبلداننا العربية ومواطنيها، أخذين بعين الاعتبار التغيرات التي فرضتها جائحة كورونا على البنية التحتية والمواصلات والتواصل.

وسـبـق اجـتـمـاع معالي وزراء الإسكان والتعمير العرب، الاجتماع ألـ 66 للجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، بمشاركة كبار المسؤولين في الوزارات المعنية بالدول العربية، تم خلاله الاطلاع والتشاور حول آليات النهوض بقطاع الإسكان المستدام، والوقوف على آخر التطورات والجهود المبذولة في تنفيذ المشروعات والتوصيات السابقة.