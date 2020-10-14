الامارات | تنويه من "الإمارات اليوم" بخصوص خبر حول مطعوم لـ"كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه من "الإمارات اليوم" بخصوص خبر حول مطعوم لـ"كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تود "الإمارات اليوم" أن توضح للقراء أن خبرها المنشور حول اضطرار شركة جونسون آند جونسون العملاقة إلى إيقاف التجارب على 60 ألف مريض، بعد إصابة أحد المتطوعين بمرض غير معروف، لا علاقة له بأي لقاح آخر يجري تطويره واختباره حالياً في العديد من دول العالم، ومن بينها الإمارات.

وتؤكد أن الخبر المتداول المنسوب لـ"الإمارات اليوم"، مجتزء وأخذ منه العنوان فقط وجرى تداوله بطريقة غير منصفة، علماً أن الخبر المنشور في الموقع الالكتروني للصحيفة، يتضمن تفصيلات أوردتها وكالات الأنباء العالمية، حول البلد المعني والشركة المعنية كذلك وأسباب تعليق التجارب.

يشار إلى أن موقع "الإمارات اليوم" يتابعه الملايين من القراء حول العالم، وتخضع الأخبار المنشورة في الموقع لاعتبارات مهنية مختلفة عن معايير الصحيفة الورقية المحلية في طريقة التحرير والعناوين.

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