الامارات | شرطة أبوظبي تزود المركبات بـ"ملصقات رقمية" لتعزيز السلامة المرورية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تزود المركبات بـ"ملصقات رقمية" لتعزيز السلامة المرورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي مبادرة بتوزيع ملصقات على المركبات عند النقاط الأمنية في مداخل إمارة أبوظبي بهدف توعية السائقين مروريا بعدد من المحاور التي تستهدف تعزيز السلامة المرورية.

وذكرت ان الملصقات لتسهيل حركة المرور عند النقاط الأمنية وايضا تحتوي على باركود من داخل المركبة يتم مسحه عن طريق كاميرا الهاتف المتحرك ويتحول إلى فيديو توعوي يحث السائقين للالتزام بها حفاظاً على سلامتهم ومرافقيهم ضمن اولويات استراتيجية السلامة المرورية للارتقاء بسلوك السائقين.

Advertisements

وتضمنت موضوعات التوعية أهمية احترام عبور المشاة وترك مسافة أمان كافية بين المركبات وعدم تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وعدم جلوس الأطفال أقل من عشرة سنوات في المقاعد الأمامية والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق.

وأوضحت ان الفيديوهات ستتضمن موضوعا مروريا كل أسبوع لزيادة مستويات الوعي المروري لدى السائقين بما يسهم في ترسيخ الثقافة المرورية بالقيادة الآمنة والذي ينعكس إيجابيا على مؤشرات السلامة المرورية في الإمارة .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news