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الامارات | شرطة أبوظبي تزود المركبات بـ"ملصقات رقمية" لتعزيز السلامة المرورية

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الإمارات اليوم -أبوظبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  نفذت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي مبادرة بتوزيع ملصقات على المركبات عند النقاط الأمنية في مداخل إمارة أبوظبي بهدف توعية السائقين مروريا بعدد من المحاور التي تستهدف تعزيز السلامة المرورية.  

وذكرت ان الملصقات لتسهيل حركة المرور عند النقاط الأمنية وايضا تحتوي على باركود من داخل المركبة يتم مسحه عن طريق كاميرا الهاتف المتحرك ويتحول إلى فيديو توعوي يحث السائقين للالتزام بها حفاظاً على سلامتهم ومرافقيهم ضمن اولويات استراتيجية السلامة المرورية للارتقاء بسلوك السائقين.

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وتضمنت موضوعات التوعية أهمية احترام عبور المشاة وترك مسافة أمان كافية بين المركبات وعدم تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وعدم جلوس الأطفال أقل من عشرة سنوات في المقاعد الأمامية والالتزام بالسرعات المقررة  على الطرق.  

وأوضحت ان الفيديوهات ستتضمن موضوعا مروريا كل أسبوع لزيادة مستويات الوعي المروري لدى السائقين بما يسهم في ترسيخ الثقافة المرورية بالقيادة الآمنة والذي ينعكس إيجابيا  على مؤشرات السلامة المرورية  في الإمارة .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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