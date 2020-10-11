الامارات | علماء: تناول الجزر يمنع تطور أمراض خطيرة ويعزز طول العمر

شكرا لقرائتكم خبر عن علماء: تناول الجزر يمنع تطور أمراض خطيرة ويعزز طول العمر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن علماء أن تناول الجزر بشكل منتظم يمنع تطور أمراض خطيرة ويعزز طول العمر
ووفقا للعلماء، فالحديث يدور عن الأمراض المزمنة وأمراض خطيرة مثل مرض السرطان.
وأضاف العلماء أنه وفقا لعدة دراسات أجريت على الحيوانات المختبرية، فالجزر يمنع تطور سرطان البروستاتا والجهاز الهضمي وسرطان الرئة في الجسم.
وأشار العلماء إلى أن الجزر غني بالكاروتين والحديد والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك واليود والفيتامينات B ، C ، E ، K، وفق موقع "neboley".
وأكد العلماء أن إضافة الجزر إلى النظام الغذائي، يمكن أن يعزز طول العمر، ويمنع من الإصابة بأمراض مزمنة.
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