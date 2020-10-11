ضمن جهود مكافحة كورونا .. صحة دبي توعي بالإنفلونزا الموسمية

نظمت هيئة الصحة بدبي ممثلة بإدارة حماية الصحة العامة ندوة افتراضية استهدفت مختلف فئات المجتمع المحلي، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من المرض والمبادرة للحصول على اللقاح لتفادي المضاعفات السلبية للإنفلونزا خاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة.

شارك في الندوة - التي تأتي ضمن فعاليات حملة التوعية بالإنفلونزا الموسمية التي أطلقتها الهيئة - كل من الدكتورة هند العوضي، رئيسة قسم التعزيز والتثقيف الصحي، والدكتورة نسيبة البهندي، أخصائية أول صحة عامة بهيئة الصحة بدبي، حيث شهدت إقبالاً وتفاعلاً كبيراً من أفراد المجتمع المحلي.

وأكدت الندوة الحرص البالغ الذي توليه هيئة الصحة بدبي لوقاية المجتمع من الأمراض المختلفة بما فيها الإنفلونزا الموسمية التي تتشابه أعراضها مع «كوفيد 19»، منوهة ضمن ردودها على أسئلة الجمهور إلى الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا وهي كبار السن ممن تزيد أعمارهم عن 65 سنة والنساء الحوامل والأطفال دون سن الخامسة.

وركزت الندوة على الأعراض المصاحبة للإنفلونزا الموسمية ومنها العطاس وسيلان في الأنف والتهاب في الحلق، إضافة إلى الحمى أحياناً والصداع وآلام العضلات والتعب والقيء والإسهال عند الأطفال، مشيرة إلى أن فيروسات الإنفلونزا تنتقل من شخص إلى آخر عن طريق الرذاذ المحمول بالهواء عندما يسعل المصاب أو يعطس أو يتحدث.

وأكدت على أهمية تجنب الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامات والتباعد الجسدي لتفادي التقاط العدوى من الآخرين، مع ضرورة الالتزام بآداب العطاس والسعال وغسيل اليدين بشكل مستمر لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

وسلطت الندوة الضوء على الحرص الذي توليه هيئة الصحة بدبي لتعزيز الجانب الوقائي ورفع الوعي المجتمع بأهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية لتفادي المضاعفات السلبية للمرض، مشيرة إلى توفر كميات كافية من اللقاح في مختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لهيئة الصحة بدبي، حيث يمكن أخذ اللقاح بموعد مسبق من مركز الاتصال الموحد بالهيئة 800342 أو التوجه مباشرة بدون موعد مسبق إلى أحد مراكز اللياقة الطبية وهي مركز «سالم» الذكي في منطقة «سيتي ووك»، ومركز «أب تاون مردف»، ومركز أبراج بحيرات جميرا من الأحد إلى الخميس من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة والنصف مساء