الامارات | 46% من المشاركين في استطلاع يؤيدون الاعراس الافتراضية حتى بعد انتهاء جائحة كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن 46% من المشاركين في استطلاع يؤيدون الاعراس الافتراضية حتى بعد انتهاء جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع وزارة تنمية المجتمع عن أن عدد طلبات المشاركة في العرس الجماعي الذي تنظمه الوزارة سنويا في امارات الدولة، وصل الى 117 طلب خلال العام الحالي الذي لا يزال يشهد تقييد على إقامة المناسبات الاجتماعية الحضورية بما فيها حفلات الزفاف الفردية والجماعية نتيجة الالتزام بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، في وقت أظهر فيه استطلاع أجرته "الامارات اليوم" قبل يومين أن نحو 46% من المشاركين في الاستطلاع البالغ عددهم 690 شخص، يؤيدون إقامة "الاعراس الافتراضية" حتى بعد انتهاء جائحة كورونا.

وتم تعليق إقامة الاعراس الجماعية خلال هذا العام بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الا ان باب تقديم المشاركة في تلك الاعراس، التي تخفف من تكاليف ومصاريف إتمام الزواج، مفتوح من خلال موقع وزارة تنمية المجتمع، وذلك في وقت زادت فيه نسبة الشباب الذين لجأوا خلال هذا العام الى إقامة العرس الافتراضي لإتمام زواجهم خلال الفترة الاستثنائية التي تشهدها دول العالم بسبب الجائحة.

ويمكن تعريف الزفاف الافتراضي بانه حفلة عرس تقتصر على حضور أقارب العروسين من الدرجة الأولى فيما يشارك باقي المدعوين بحضور الزفاف عبر تقنيات الاتصال الذكية.

ووجهت "الامارات اليوم" سؤال الاستطلاع الى المقبلين على الزواج في دولة الامارات عن رأيهم بالأعراس الافتراضية حتى بعد جائحة كورونا عبر حساب الصحيفة على موقع التواصل الاجتماعي توتير، لتاتي النتائج بتمسك 54% من المشاركين فيه بإقامة العرس الحضوري، مقابل تأييد 46% منهم للعرس الافتراضي.

وفي استطلاع آخر أجرته الصحيفة بالتزامن مع نفس الاستطلاع، تم سؤال المقبلين على الزواج عن رأيهم بالعرس الجماعي الذي يشارك فيه أكثر من عروسين في حفل زفاف واحد يقتصر على حضور نسبة قليلة من الأقارب والأصدقاء وذلك للتخفيف من الأعباء والمصروفات المادية المرهقة للشباب. وأظهرت نتيجة الاستطلاع تأييد نحو 48% من المشاركين في الاستطلاع البالغ عددهم 578 مشارك للعرس الجماعي، مقابل تأييد 52% منهم للأعراس التقليدية بشكلها ونسبة حضورها المعتاد.

وتم استطلاع الآراء حول مناسبات الزفاف وما يتصل بها من عادات خلال هذا العام من قبل أكثر من جهة، الا ان اللافت في النتائج، المحافظة على استمرار تأييد فكرة الزفاف الافتراضي لما بعد الجائحة من نسبة عالية من المستطلعة آرائهم، رغم مرور عدة شهور على الأزمة وتعب غالبية افراد المجتمع من ظروف تقييد الحركة ضرورة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.

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من جهتها أيدت وزارة تنمية المجتمع فكرة الزفاف الافتراضي كأحد وسائل تخفيف الأعباء المادية عن كاهل الشباب المقبل على الزواج، وناقشت أهميته وفوائده في ندوة شارك فيها عدد من الخبراء الاجتماعيين ، كما صرحت خلالها وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بو حميد بأن " "الزفاف الافتراضي" يعد واحداً من المنح التي اقتنصها المجتمع الإماراتي من محنة "كوفيد 19"، مشيرة الى ان فيه معايشه لسلوك "الأوليين" في حكمتهم وممارستهم ل "ما قلَّ ودلَّ" من التكاليف التي لا ترهق كاهل المعرس، والتركيز على الأهم؛ وهو المضي نحو الاستقرار الأسري والترابط العائلي ".

وتصرف وزارة تنمية المجتمع تنفيذا لأحكام القانون الإماراتي، منحة للزواج بهدف مساعدة الشباب والفتيات على البدء في حياتهم الزوجية والأسرية باستقرار واطمئنان عبر تقديم الدعم المالي الذي يمنحهم ا ثقة الإيفاء بمتطلبات الزواج ويساهم في التخفيف عنهم ماديا، كما تطبق الوزارة برامج توعوية ترفع نسبة الوعي لديهم بجوانب الحياة الأسرية بعد الزواج وكيفية بناء أسرة مستقرة ومتماسكة ومكتفية ماديا.

وكان استطلاع للرأي أجرته حكومة دولة الامارات عن رأي المجتمع حول تداعيات "كوفيد 19”، قد أظهر تأكيد 96 % من المشاركين فيه على تغير أكثر من المعتاد في أسلوب الحياة اليومية نتيجة التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية المطبقة.

من جهتهم، أعتبر غالبية قراء "الإمارات اليوم" المشاركين في استطلاع أجرته الصحيفة في مطلع يونيو الماضي، أن أزمة "كورونا" الحالية يجب أن تكون فرصة لإعادة النظر في عادات الزواج في العالم العربي، والتي في مقدمتها المبالغة في تكاليف الأعراس وحفلات الزفاف، مؤكدين أن هذه الحفلات ليست معياراً للسعادة.

يذكر ان البيانات الصادرة عن وزارة تنمية المجتمع في مطلع العام الحالي أظهرت أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها كمنح مالية للزواج خلال العام الماضي 2019، بلغ 166 مليونا و600 ألف درهم لـ 2380 مستفيدا من منح الزواج على مستوى إمارات الدولة بنسبة زيادة تقدر بــ 15 بالمائة قياسا مع ما تم صرفه خلال العام 2018.

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