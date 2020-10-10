مزيد من المتعة والتشويق في فعاليات حلبة مرسى ياس خلال عطلة الأسبوع

تضيف حلبة مرسى ياس المزيد من الألق والحماس إلى عطلة نهاية الأسبوع بإطلاق مجموعة جديدة من النشاطات والفعاليات المشوقة لعشاق السرعة والمحركات، كما تعود الحلبة لتنظيم فعاليات الكارتينج الحماسية مع سلسلة سودي العالمية للكارتينج.

وتحفل حلبة مرسى ياس بالفعاليات الممتعة على مدار عطلة الأسبوع والتجارب الفريدة، التي توفر للزوار فرصة رائعة لتمضية وقت في الهواء الطلق تزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة، بما فيها جولة حصرية وراء كواليس الحلبة موطن سباق الجائزة الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي.

وتتعدد الأسباب لزيارة الحلبة الأكثر تطورًا على روزنامة منافسات الفورمولا1 مع إطلاق مجموعة مميزة من التجارب الفريدة التي توفر للزوار المتعة والتسلية، بالإضافة إلى جرعة فائقة من الإثارة والتشويق.

وابتداءً من تجربة بولاريس دريفت سبرينت التي تتيح للأصدقاء والعائلة المنافسة وجهًا لوجه على مسارين ديناميكيين مبللين نحو عبور خط النهاية، وتوفر هذه التجربة الجديدة المميزة، التي تبلغ رسوم حجزها 249 درهمًا للشخص، للمشاركين فرصة تمضية وقت حافل بالمتعة واختبارًا فريدًا لمهارات القيادة.

كما تتضمن التجارب الجديدة الجولة التعريفية في الحلبة على متن مركبة بولاريس والتي تتيح للزوار فرصة المشاركة في جولة حصرية وراء كواليس حلبة مرسى ياس، التي تستضيف سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2020 يوم الأحد 13 ديسمبر.

وتتيح الجولة التعريفية على متن مركبة بولاريس RZR RS1 للمشاركين قيادة هذه السيارة المكشوفة بأنفسهم والتوقف ضمن أهم المعالم في الحلبة، والاطلاع على المناطق الحصرية بفرق الفورمولا1 والسائقين خلال عطلة أسبوع السباق، حيث يتولى الدليل تعريف المشاركين بخبايا إحدى أكثر حلبات الفورمولا1 تطورًا في العالم، وتبلغ رسوم حجز هذه التجربة المميزة 190 درهمًا للشخص.

Advertisements

أما منطقة ياس كارت زون، فتعود لاستضافة فعاليات سلسلة سودي العالمية للكارتينج، ويشهد مساء الخميس 8 أكتوبر تنظيم حصة تجارب مفتوحة، استعدادًا لسباق الكارتنيج الذي تقام منافساته في الأسبوع التالي مساء الخميس 15 أكتوبر.

وتبلغ رسوم المشاركة في حصة التجارب المفتوحة 249 درهمًا إماراتيًا، وتستضيفها منطقة ياس كارت زون من الساعة 7:30 وحتى 9:00 مساءً، متيحة للسائقين الذين يقدمون الأداء الأفضل إضافة نقاط هامة إلى رصيدهم الإجمالي من النقاط ضمن سلسلة سودي العالمية.

وتعد ياس كارت زون المسار الرسمي لسلسلة سودي العالمية للكارتينج، منذ إطلاق الحدث في العام المضي ضمن فعاليات جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي.

وتفتح سلسلة سودي العالمية للفورمولا1 باب المشاركة أمام السائقين من مختلف القدرات والذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا وتتيح لهم، على مدار العام، المنافسة في سباقات الكارتينج في جميع أنحاء العالم على مسارات الكارتينج المفتوحة أو المغلقة في الحلبات ضمن شبكة سلسلة سودي العالمية.

ويمكن للمشاركين تتبع أدائهم وموقعهم على سلم الترتيب العالمي عبر الموقع الرسمي لسلسة سودي العالمية، ومقارنة أدائهم مع أصدقائهم وأفراد العائلة، والمنافسين من مختلف أنحاء العالم، ليتأهل السائقين أصحاب الأداء الأفضل للمشاركة في نهائيات سلسلة سودي العالمية.

وكان السائق الإماراتي حسين علي قد أحرز المركز الأول حين استضافت ياس كارت زون تحدي الجوكر من سلسلة سودي العالمية للكارتينج بعد أن أحرز الفوز في ثلاثة من أربعة سباقات وتصدر الترتيب الكلي للمتسابقين حاصدًا 4020 نقطة.

ويمكن لهواة السرعة والمنافسة الراغبين بالمشاركة في في سباق سبرينت الذي يقام الأسبوع القادم المبادرة بالتسجيل للحصول على خصم بنسبة 20%، وتبلغ رسوم التسجيل في السباق 360 درهمًا إماراتيًا للشخص.