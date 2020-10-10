دبي سفاري بارك تفتتح أبوابها وتقدم مجموعة من التجارب للضيوف

تستعد دبي سفاري بارك، حديقة السفاري الصديقة للبيئة وملاذ الحيوانات ومحمية الحياة البرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لأن تكون واحدة من أكبر المحميات الطبيعية للحفاظ على الحيوانات في جميع أنحاء العالم، حيث أعادت فتح أبوابها اليوم، مع تقديم مجموعة من التجارب الجديدة الرائعة ليستمتع بها الزوار.

ومن خلال تقديم مجموعة متكاملة من التجارب التفاعلية والتعليمية والترفيهية للجمهور بمختلف الأعمار، فقد اعتمدت بلدية دبي تغييرات كثيرة، بالإضافة إلى تقديم العديد من الفعاليات الجديدة، وتوفير مجموعة واسعة من استراتيجيات رعاية الحيوانات والحفاظ عليها، الأمر الذي يتوافق مع الهدف من إنشاء الحديقة.

تجارب مذهلة تقدمها دبي سفاري بارك

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أضحت دبي سفاري بارك، التي تمتد على مساحة 119 هكتاراً، موطناً لحوالي 3 آلاف حيوان، ومن ضمنها العديد من الحيوانات الجديدة، تشمل الزرافات والأفيال الأفريقية، بالإضافة إلى إطلاق العديد من التجارب الجديدة الفريدة.

رحلة السفاري: تحفز جولة السفاري الفريدة من نوعها الزائرين على اكتشاف الحيوانات من أفريقيا وآسيا على متن حافلة سفاري مخصصة من دبي سفاري بارك برفقة مرشد في الجولة لتقديم المعلومات عن الحيوانات.

يمكن للزائرين الاعتماد على خدمة التنقل باستخدام الحافلة التي ستنقلهم إلى كافة أقسام دبي سفاري بارك، ومنها القرى الآسيوية والأفريقية والعربية وعلى طول ضفاف الوادي الذي يمتد داخل الحديقة. كما يمكن للضيوف أيضاً زيارة مختلف القرى والأقسام بالترتيب الذي يرغبون به. وتوفر هذه التجربة الفريدة فرصة للاستمتاع بروح المغامرة والاستكشاف أثناء اقتراب الزائرين من العديد من الحيوانات البرية الرائعة، والتي تضم مجموعة من الحيوانات من إفريقيا مثل الأسود ووحيد القرن والفيلة والزرافات.



وبالإضافة إلى حرص دبي سفاري بارك على توفير تجربة مميزة للزوار، فإنها تولي أهمية قصوى للحفاظ على الراحة الجسدية والنفسية للحيوانات، وتلتزم بضمان أجواء مريحة لها، وتوفير بيئة آمنة ومريحة للحيوانات، وخاصة الأنواع المهددة بالانقراض منها، الأمر الذي يمثل عاملاً حيوياً ورئيسياً لضمان بقائها وتعزيز مستويات الاستدامة على المدى الطويل. وعلاوة على تقديم الرعاية المطلوبة للحيوانات، يشارك فريق العمل في مجموعة متنوعة من برامج الأبحاث المتعلقة بسلوك الحيوانات والأبحاث البيطرية. كما تهدف بلدية دبي من خلال إدارة دبي سفاري بارك إلى دعم مشاريع المحافظة على البيئة وتربية الأنواع المحلية المهددة بالانقراض.