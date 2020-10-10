لاجونا واتربارك تعيد إطلاق تجربة المخيم لقضاء أوقات مذهلة في الحديقة المائية!

تقدم لاجونا واتربارك، الحديقة المائية الأروع في دبي، فرصة مذهلة لمن لم تتاح له الفرصة لتجربة المخيم الليلي الذي يقام في لا مير التي تعد من أبرز الوجهات المميزة على شاطئ البحر في دبي. وتعلن لاجونا واتر بارك عن عودة المخيم من جديد يوم 15 أكتوبر مع دعوة الأصدقاء والعائلات لقضاء ليلة مميزة تحت ضوء النجوم.

وتعود تجربة التخييم الفريدة من نوعها والتي تستمر لمدة 24 ساعة خلال عطلة الأسبوع إلى لاجونا واتر بارك، وذلك بعدما حظيت باهتمام كبير عندما أقيمت أول مرة. وتتوفر هذه التجربة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة مساء كل خميس وجمعة، ويمكن للضيوف القادمين ترك خيامهم في المنزل حيث يقوم فريق لاجونا واتر بارك بإحضار جميع مستلزمات التخييم.

ومع توفر 10 خيام حصرية تتسع لعدد يتراوح من شخصين إلى أربعة أشخاص بكل راحة، فستبدأ الأسعار من 700 درهم إماراتي لشخصين فقط. يمكن أن يطمئن الضيوف إلى أن جميع الخيام متباعدة اجتماعياً وتضمن تطبيق إرشادات السلامة التي فرضتها الجهات الحكومية.

تنطلق تجربة التخييم الممتعة عند الساعة 5:30 مساءً مع خدمة تسجيل تترافق مع تقديم المرطبات المنعشة. ويمكن للضيوف التوجه بعد ذلك مباشرة إلى الزلاقات والاستمتاع بمنظر غروب الشمس الرائع فوق مياه الخليج العربي، أو قضاء وقت ممتع في لعبة وييف أوز 180 فلو رايدر، واختيار تناول أحد الأطباق الكلاسيكية الشهية حتى الساعة 10 مساءً حيث تضم القائمة البرغر اللذيذ والدجاج المشوي على النار.

وبعد العشاء، يمكن للمخيمين قضاء أمسيتهم كما يحلو لهم والاختيار من بين مجموعة من الأنشطة الممتعة. سواء كان الضيف يرغب بقضاء أوقات ممتعة مع العائلة بإحدى الألعاب اللوحية، أو الغناء الجماعي حول نار التخييم، فالخيارات المتاحة متنوعة ولا حصر لها.

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ومع حلول الليل، يمكن للضيوف الاسترخاء على الوسادات الكبيرة، ومتابعة فيلم عائلي تحت النجوم. أما الشيء المؤكد، في هذه التجربة، فهو أنه لن يرغب أي شخص في تفويت الجلوس حول نار المخيم وتناول حلوى المارشميلو المشوية أو تناول الذرة المشوية اللذيذة!

يُنصح المخيمون بالاستيقاظ باكراً لمشاهدة شروق الشمس الخلاب والاستمتاع بالمشي أو السباحة في شاطئ لا مير المذهل، لتكون بذلك الطريقة المثلى لبدء اليوم. وسيحصل كل ضيف على سلة مليئة بمكونات الإفطار الطازجة لتجهيزها في محطات الطهي المباشر، أو تحت إشراف فريق الخبراء.

يتم تسجيل المغادرة عند الساعة 10 صباحاً من اليوم التالي، ومع ذلك، فإن لاجونا واتر بارك تدعو الضيوف على ترك أغراضهم في غرفة التخزين وقضاء بقية اليوم تحت أشعة الشمس والاستمتاع بالإثارة اللامتناهية التي تضمنها مختلف الألعاب في لاجونا واتر بارك، والتي تشمل الطعام الشهي والمشروبات بلا حدود.

تضمن هذه التجربة للمخيمين أن يتكشفوا معنى جديداً للتخييم تحت النجوم على الشاطئ.