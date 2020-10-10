باناسونيك تطلق منصة KAIROS لإنتاج الفيديو المباشر

أعلنت شركة باناسونيك عن إطلاق KAIROS، منصة الجيل التالي لإنتاج الفيديو المباشر والتي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وبروتوكول الإنترنت، في أسواق الإمارات العربية المتحدة. وتسهم المنصة الجديدة التي أطلقتها الشركة اليابانية الرائدة في تصنيع الإلكترونيات، بزيادة مستويات الجودة والإنتاجية بشكل كبير في خدمات إنتاج الفيديو المباشر وتحضير مواقع العرض، وخدمات بث الفيديو الخاصة بمزودي الخدمات ومنتجي الفعاليات الرياضية الاحترافية والحفلات الموسيقية وغيرها.

وينبغي على مجال إنتاج الفيديو المباشر التأقلم مع التقنيات الجديدة الحالية، لا سيما في ظل الظروف التي تفرضها جائحة كوفيد-19، لتقديم إحساس واقعي في مواقع الفعاليات، التي يتم فيها استخدام العديد من أجهزة الإسقاط الضوئي وشاشات جدارية بتقنية LED لعرض صور تمتد على أكثر من شاشة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونظراً للتطور السريع الذي تشهده هذه التقنيات، فإن قلة من الحلول الموجودة يمكنها أن تستوفي هذه المتطلبات، ومن هنا تبرز أهمية منصة KAIROS كحل مثالي لهذه التحديات.



وأنشأت باناسونيك مفهوماً جديداً تحت اسم KAIROS Alliance Partners، لتمكين الاستخدام السريع لهذه المنظومة سريعة التطور من البرمجيات والأجهزة. ويتيح المفهوم الجديد للشركة تعزيز الترابط مع منتجات الشركاء وتحقيق تكامل النظم لترسيخ مكانة KAIROS بصفته المعيار الحقيقي للجيل التالي من منصات إنتاج الفيديو.

كما طرحت باناسونيك المفهوم الجديد Smart Live Production، الذي تؤدي فيه منصة KAIROS دوراً محورياً في تعزيز الإبداع. وتواصل الشركة جهودها في الترويج للمنصة، التي تقدم نظاماً يربط بين منتجات باناسونيك الشهيرة مثل الكاميرات الفوتوغرافية وأجهزة الإسقاط والشاشات.

الميزات الأساسية



تتيح استخدام مزيجاً مرناً من واجهات إدخال وإخراج متنوعة.

● دعم كامل لإشارات مختلف المنافذ (12G/3G/HD-SDI, HDMI, Displayport)*1 ، ومنفذ عرض وحزم بروتوكول الإنترنت (ST 2110, NDI®, RTP).

● إمكانية وصل عدد غير محدود من أجهزة المدخلات والمخرجات. إمكانية استخدام ما يصل إلى 32 جهاز إدخال و16 جهاز إخراج مستقل*2، بشكل متزامن في حالة .HD (3G) إمكانية استخدام ما يصل إلى 8 أجهزة إدخال و16 جهاز إخراج مستقل*2، بشكل متزامن في حالة4K (UHD)..

● منفذا إخراج قابلان للتخصيص، لعرض ما يصل إلى 36 صورة.

● دعم المزامنة مع بروتوكول التوقيت الدقيق (PTP)، إمكانية استخدام النظام المستند على هيكلية ST 2110.

إمكانية عرض مرنة للفيديو عبر وحدة معالجة الرسوميات

● وتعد هذه الإمكانية غير محدودة بعدد من تأثيرات المزج أو المفاتيح، حيث يمكن إضافة طبقات بقدر ما تسمح به سعة وحدة معالجة الرسوميات، كما يمكن تطبيق المفاتيح وخاصية تحويل دقة الفيديو وغيرها من التأثيرات.

● وتتيح خاصية اللوحة القماشية CANVAS (اختيارية)، إنتاج مقاطع الفيديو بتناسب خاص، مثل 32:9 (الخاص بالشاشات الجدارية). كما تتيح خاصية العرض المتعدد عرض مقاطع الفيديو ذات الصيغ الخاصة بصيغتها الأصلية.

● وتسمح المنصة بالتقاط صور الفعاليات الرياضية والموسيقية من دون التأثير على البيئة المحيطة.

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● وتم تجهيزها بمسجل ذاكرة وصول عشوائي (8 قنوات، لمقاطع الفيديو غير المضغوطة) ومشغل وسائط (HD قناتان، لمقاطع الفيديو المضغوطة)، لتمكين إعادة تشغيل ملفات الفيديو داخل النظام واستخدامها كمصدر لمقاطع الفيديو، فضلاً عن دعمها لملفات الصور الثابتة.

واجهة مستخدم رسومية ولوحة تحكم سهلتا الاستخدم مع مفاتيح قابلة للتخصيص، وإمكانية التشغيل والتوسع قائمة على البرمجيات.

● تحتوي برمجية KAIROS Creator الخاصة بالحاسوب على واجهة مستخدم رسومية سهلة الاستخدام. ويمكن عرض واجهة لوحة التحكم المرئية بطريقة مختصرة لتوفير المساحة.

● مع إمكانية إضافة برمجيات تطبيقية تتيح الربط مع أجهزة خارجية.

● أُنشئ برنامج KAIROS Alliance Partners لتعزيز التعاون مع مصنعي وبائعي معدات تكنولوجيا المعلومات والفيديو.

:لمعرفة المزيد

https://business.panasonic.ae/professional-camera/itip-centric-video-platform/KAIROS

*1: وحدات فليكس من دلتا كاست ضرورية لإشارات المنافذ.

*2: العدد الأقصى من أجهزة الإدخال والإخراج عند استخدام هذا الخيار.

NDI® هي علامة تجارية مسجلة لصالح نيو تِك في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى

نبذة عن 'باناسونيك

تعد شركة باناسونيك إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تطوير تقنيات وحلول الكترونية متنوعة للعملاء في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والإسكان والسيارات وحلول الأعمال .وقد احتفلت الشركة بالذكرى المئوية لتأسيسهافي 2018 ،حيث توسعت أعمالها على نطاق عالمي وتدير تحت ألوانها الأن مجموعة تضم 528 شركة فرعية و 72شركة مرتبطة في جميع أنحاء العالم وحققت صافي مبيعات مجمعة بقيمة 68.72 مليار دولار أمريكي للسنة المنتهية في 31 مارس 2020.والتزمت بالسعي لتحقيق قيمة جديدة من خلال الابتكار التعاوني ، وتستخدم الشركة تقنياتها لخلق حياة أفضل وعالم أفضل للعملاء. تعرف على المزيد حول باناسونيك: http://www.panasonic.com/global

نبذة عن 'باناسونيك الشرق الأوسط وإفريقيا للتسويق م.م.ح' (PMMAF)

باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق (PMMAF) هي المكتب الإقليمي للشركة وتتولى إدارة كل ما يتعلق بعمليات المبيعات والتسويق والتوزيع والتوريد وخدمة العملاء والإعلانات لكل ما يخص العلامة التجارية باناسونيك. كما تسعى "باناسونيك" الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق (PMMAF) إلى أن تكون الشركة الأولى التي تلبي احتياجات العملاء والعلامة التجارية الأولى المفضلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الموقع الرسمي لـ'باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق: www.panasonic.com