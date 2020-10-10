ذا بانجلو يفتتح أبوابه مجدداً مع باقة من الوجبات الشهية والعروض المميزة على الإطلالات البحرية

ركن المشروبات الشاطئي يطلق خدماته رسمياً اعتباراً من الجمعة 16 أكتوبر متيحاً للضيوف قضاء أوقات مسلية والاستمتاع بالأطباق الشهية والمناظر الخلابة

حفل إعادة افتتاح أشهر الوجهات الشاطئية في دبي سيشهد مشاركة فرقة بيج ماوث خلال أمسية تنبض بإيقاعات الموسيقى الحية

ذا بانجلو يقدم لضيوفه قبل موعد إعادة الافتتاح الرسمي عرضاً مميزاً يشتمل حسم بقيمة 50% على مشروبات المطعم وتشكيلة مختارة من المأكولات الخفيفة أيام 10 و11 و13 و15 أكتوبر.



دبي، (أكتوبر 2020): كشف ذا بانجلو، ركن المشروبات والردهة الشاطئية الشهيرة في دبي، عن إعادة افتتاح أبوابه من جديد أمام ذواقة المدينة اعتباراً من 16 أكتوبر، حيث يقدم لضيوفه أشهى المأكولات والمشروبات والتجارب المسلية في موقعه المذهل على الشاطئ. ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع العودة التدريجية للأنشطة الخارجية وتخفيف إجراءات الإغلاق.

وتمهّد الوجهة المميزة لموعد إعادة الافتتاح الرسمي من خلال طرح عرض مميز يشتمل حسماً بقيمة 50% على مشروبات المطعم وتشكيلة مختارة من المأكولات الخفيفة أيام 10 و11 و13 و15 أكتوبر. وسيحظى الضيوف من جديد بتجربة راقية تبعث على الراحة والاسترخاء أثناء الاستمتاع بخيارات ذا بانجلو التي تلبي كافة تفضيلاتهم وتضمن لهم قضاء أوقات ممتعة في أماكن الجلوس المظللة. #OnTheDeck

ويضمن ذا بانجلو قضاء روّاده تجربةً مريحةً وممتعةً وسط بيئة آمنة للغاية، إذ يحرص على تطبيق كافة احتياطات الصحة والسلامة التي تتماشى مع التوجيهات الحكومية، فضلاً عن الالتزام المستمر باتباع جميع ممارسات النظافة والتعقيم الصارمة طوال فترة عمله من الثلاثاء إلى الأحد بدءاً من الساعة 5 مساءً حتى 1 بعد منتصف الليل. وينصح ركن المشروبات ضيوفه بالحجز المسبق لضمان توافر أماكن شاغرة لهم، علماً أن عدد الأشخاص المسموح تحدده القوانين الحكومية.

وتجدر الإشارة إلى أن ذا بانجلو سيغلق أبوابه أيام الاثنين لإجراء عمليات تعقيم شاملة لكل الوجهة التزاماً بمنهجية الصحة والسلامة والنظافة الاستباقية، ولضمان اطمئنان وراحة بال الضيوف.

عرض صَن داونرز

يتيح عرض صَن داونرز للضيوف قضاء يوم مفعم بالأنشطة المائية والتجارب المسلية في منتزه لاجونا المائي بدءاً من الساعة 3 عصراً حتى 6 مساءً، ثم الاستمتاع بمشهد الغروب على البحر بدءاً من الساعة 5 مساءً مقابل 89 درهم إماراتي فقط، شاملةً بطاقة دخول عامة إلى المنتزه من الأحد حتى الخميس. ويتضمن العرض أيضاً حسماً بقيمة 50% على باقة مختارة من الوجبات والموكتيلات ومشروبات المطعم، ما يجعل من ذا بانجلو المحطة الأمثل للاسترخاء بعد تجارب السباحة المنعشة.

عرض صَن داونرز

أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء والخميس

89 درهم إماراتي

يتضمن العرض:

بطاقة دخول عامة إلى منتزه لاجونا المائي (من الساعة 3 عصراً حتى 6 مساءً)

2 مشروب مجاني في ذا بانجلو + حسم بقيمة 50% على باقة مختارة من الوجبات والموكتيلات ومشروبات المطعم (بدءاً من الساعة 5 مساءً).



عرض الساعة السعيدة

يرحب ذا بانجلو بضيوفه لقضاء أمتع الأوقات والتلذذ بالمشروبات الفريدة وسط مشهد غروب الشمس الساحر على الشاطئ، حيث يقدم لهم عرض الساعة السعيدة من الثلاثاء إلى الأحد مع حسم بقيمة 50% على المشروبات المختارة، بما في ذلك مشروبات الشعير وعصائر العنب والمشروبات الخاصة من ذا بانجلو من الساعة 5 مساءً حتى 8 مساءً.

عرض الساعة السعيدة

من الثلاثاء إلى الأحد، من الساعة 5 مساءً حتى 8 مساءً

حسم بقيمة 50% على باقة مشروبات مختارة، بما في ذلك مشروبات الشعير وعصائر العنب والمشروبات الخاصة من ذا بانجلو

عرض الأحد: اثنان بسعر واحد

تحلو بداية الأسبوع مع عرض الأحد الذي لا يُفوّت، حيث يمكن للضيوف طلب اثنين من مشروبات أو وجبات قائمة ذا بانجلو بسعر واحد ويبدأ العرض من الساعة 5 مساءً حتى وقتٍ متأخرٍ من الليل، ويمنح الضيوف جرعةً من النشاط والحيوية تزيل عنهم ضغوطات العمل وتضمن لهم قضاء أروع الأوقات.

عرض الأحد: اثنان بسعر واحد

أيام الأحد، من الساعة 5 مساءً حتى وقت متأخر من الليل

عرض الأحد: اثنان بسعر واحد (يشمل جميع المأكولات والمشروبات على قائمة المطعم)

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عرض تاكو تيوزداي

لا تتوقف مفاجآت وعروض ذا بانجلو في منتصف الأسبوع، إذ تطرح الوجهة الشاطئية عرض تاكو الذي يوفر خيارات شهية من لفائف التاكو كل يوم ثلاثاء. ويتيح العرض للضيوف تناول ما لذ وطاب من سندويشات التاكو، إلى جانب كمية غير محدودة من الكوكتيلات وشراب الشعير الخاص من ذا بانجلو مقابل 99 درهم إماراتي. كما يحظى الراغبون بالاستمتاع بالأنشطة المائية وتجارب ذا بانجلو بفرصة الحصول على تذكرة دخول عامة إلى منتزه لاجونا المائي طوال يوم العرض، ثم الاستمتاع بمذاق سندويشات التاكو بدءاً من الساعة 5 مساءً مقابل 199 درهم إماراتي.

عرض تاكو تيوزداي

أيام الثلاثاء، من الساعة 5 مساءً حتى 10 ليلاً

كمية غير محدودة من سندويشات التاكو والكوكتيلات وشراب الشعير الخاص من ذا بانجلو مقابل 99 درهم إماراتي.

تذكرة دخول عامة إلى منتزه لاجونا المائي ثم تناول سندويشات التاكو مع عرض تاكو تيوزداي في ذا بانجلو مقابل 199 درهم إماراتي.

أمسية السيدات

يخصّ ذا بانجلو ضيفاته المميزات بتجربة استثنائية أيام الأربعاء مع عروض أمسية السيدات التي تضمن لهنّ الاستمتاع بأجواء مميزة على الشاطئ وتناول وجبتين خفيفتين مع كمية غير محدودة من المشروبات مقابل 99 درهم إماراتي #OnTheDeck. ويبرز ركن المشروبات الشاطئي كوجهة مثالية يحلو فيها الاستمتاع بتجربة استثنائية قبيل عطلة نهاية الأسبوع. ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط، حيث يمكن لحاملي بطاقة فيس كارد الاستفادة من حسم بقيمة 50% على المأكولات والمشروبات أيضاً.

أمسية السيدات

أيام الأربعاء، من الساعة 5 مساءً حتى وقت متأخر من الليل

وجبتان خفيفتان + كمية غير محدودة من مشروبات مختارة مقابل 99 درهم إماراتي

حسم بقيمة 50% على الفاتورة الإجمالية لحاملي بطاقة فيس كارد

عرض إيفري فرايدي | درانش أون ذا ديك

يرحب ذا بانجلو بضيوفه كل يوم جمعة في أمسية إيفري فرايدي | درانش أون ذا ديك التي تنظمها شركة ذوس جايز إيفنتس مع 3 باقات مختلفة لقضاء أمتع الأوقات برفقة الأصدقاء، وهي الباقة الكاملة مقابل 249 درهم إماراتي، وباقة المشروبات الخفيفة مقابل 199 درهم إماراتي، وباقة المشروبات فقط مقابل 149 درهم، وكل ذلك على وقع توليفة ساحرة من الموسيقى الأفريقية وأنغام السول والهاوس والآر أند بي والهيب هوب من إبداع أفضل منسقي الأغاني في دبي.

عرض إيفري فرايدي | درانش أون ذا ديك

أيام الجمعة من الساعة 5 مساءً حتى 8 مساءً

أمسية ترفيهية من تنظيم شركة ذوس غايز إيفنتس

الباقات الثلاث المتوفرة:

الباقة الكاملة: كمية غير محدودة من المأكولات البحرية والمشروبات المختارة مقابل 249 درهم إماراتي للشخص الواحد

باقة المشروبات الخفيفة: كمية غير محدودة من المأكولات البحرية والمشروبات الخفيفة المختارة مقابل 199 درهم إماراتي للشخص الواحد

باقة المشروبات فقط: كمية غير محدودة من باقة المشروبات المختارة، مقابل 149 درهم إماراتي للشخص الواحد



عرض ساتردايز

يدعو ذا بانجلو ضيوفه لقضاء يوم السبت بعيداً عن مشاغل الحياة والاستمتاع بمشاهدة المباريات الحماسية. ويمكن للضيوف قضاء أجمل اللحظات مع الأصدقاء والاستفادة من حسم بقيمة 50% على وجبات أجنحة الدحاج، إضافة إلى الاستمتاع بعرض الساعة السعيدة الذي يستمر طوال الليل. ويحظى عشاق الرياضة بمتابعة مباريات الدوري الممتاز على شاشات التلفاز أثناء التنعم بالراحة والاسترخاء في أشهر وجهة شاطئية بدبي.

عرض ساتردايز

أيام السبت، من الساعة 5 مساءً حتى 9 ليلاً

عرض الساعة السعيدة طوال الليل مع حسم بقيمة 50% على أجنحة الدجاج

بث مباشر للمباريات الرياضية على كافة شاشات التلفاز