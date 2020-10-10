الامارات | أروقة المحاكم

شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي، محاكمة طالب خليجي اعتدى على شخصين مسبباً لأحدهما عاهة مستديمة، وأعجز الآخر عن القيام بأعماله لمدة تزيد على 20 يوماً، ووجهت إليه النيابة ارتكاب جناية المساس بحياة الإنسان وسلامة بدنه المفضي إلى عاهة مستديمة، وجنحة الاعتداء على سلامة الإنسان.

وقال المجني عليه الأول في التحقيقات إنه كان متوقفاً أمام منزل صديقه المجني عليه الثاني وشقيقه، وفوجئ بالمتهم ينزل من السيارة ويعتدي عليه بسكين على رأسه ويده اليسرى، فحاول المجني عليه الثاني منعه فعاجله المتهم بضربة أخرى وهرب، فتوجه المجني عليهما إلى مستشفى راشد.

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محمد فودة: [email protected]

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