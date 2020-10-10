الامارات | في الميدان

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شكرا لقرائتكم خبر عن في الميدان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد اختبارات رخصة المعلم خلال شهر أكتوبر الجاري في موعدين، هما اليوم (السبت) و17 من الشهر الجاري، وموعدين في نوفمبر المقبل يومي 14 و28.
ومددت الوزارة ربط نظام رخصة المهن المدرسية بالهوية الإماراتية للعاملين في الميدان التربوي حتى 18 من أكتوبر الجاري، في خطوة تهدف من خلالها الوزارة إلى تسهيل عملية تسجيل المعلمين في الاختبارات التخصصية والمهنية، والتأكد من بيانات المسجلين للحصول على الرخصة التي يشتمل عليها نظام التراخيص المهنية.
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