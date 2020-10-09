الامارات | محمد بن راشد: كلماتنا تمثل أخلاقنا وقيمنا ومروءتنا

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: كلماتنا تمثل أخلاقنا وقيمنا ومروءتنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أهمية الكلمة لشرف الرجل ودينه، وتمثيلها لأخلاقه وقيمه، مشيراً إلى أن الكلمة الطيبة ترقى بالنفوس، وتكسر أقفال القلوب.

وقال سموه، عبر حسابه في «تويتر»: «#علمتني_الحياة أهمية الكلمة.. شرف الرجل في كلمته.. دين الإنسان في كلمة.. بداية الخلق كانت بكلمة.. أبواب السماء تفتح بكلمات.. أقفال القلوب تكسر بكلمات.. العقول ترقى بالكلمة الجميلة.. النفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة.. كلماتنا تمثل أخلاقنا وقيمنا ومروءتنا.. كلماتنا تمثل أوطاننا.. لنشرف أوطاننا».

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