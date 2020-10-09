الامارات | طالبة مواطنة تصمم مصباحاً بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

شكرا لقرائتكم خبر عن طالبة مواطنة تصمم مصباحاً بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صممت طالبة مواطنة في الصف الثامن نموذجاً لمصباح كهربائي بالطباعة ثلاثية الأبعاد (3D Printing) على شكل الفضاء الخارجي، باستخدام برنامج (Tinkercad)، وهو برنامج تصميم ثلاثي الأبعاد يختص بتصميم المطبوعات ثلاثية الأبعاد 3D «أون لاين».

وقالت الطالبة سارة سعيد العور: «كان تصميم النموذج بالنسبة لي بسيطاً، لأنني كنت أصمم شعاراً لشركة تبيع أدوات الإضاءة، وكان المصباح الكهربائي هو أول ما خطر ببالي، ثم رسمته باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، وعلى الرغم من أن فكرة المشروع بسيطة، إلا أنها لاتزال فريدةً، واخترت له اسم قوة الضوء (the spark of power)، واختصرته إلى (TSP)».

وأشارت إلى أن المشروع فاز بالمركز الثاني، وحصلت على الميدالية الفضية في مسابقة برنامج «المُبرمج المواطن»، الذي تنظمه جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين وجامعة حمدان بن محمد الذكية، بالتعاون مع اثنين من رواد التكنولوجيا في العالم، هما منصة الحوسبة السحابية، و«سيجنيفاي» العاملة في مجال إنترنت الأشياء.

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وأضافت العور أنها صممت المصباح الخاص بها ليكون على شكل الفضاء، وذلك انطلاقاً من شغفها بالفضاء، بما يعبر عنه لديها من مساحة كبيرة لاكتشاف العديد من الأشياء، إضافة إلى أن دولة الإمارات تعنى بشكل كبير بقطاع الفضاء، وأطلقت مشروعات فضائية عدة خلال الفترة الماضية، مضيفةً: «أرغب في دراسة هندسة الحاسوب والكيمياء للمساعدة في البحث بعلوم الفضاء، وأحلم بأن أكون أول فتاة تطأ قدمها كوكب المريخ».

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