الامارات | مركز تدريب شرطة رأس الخيمة يعاود الدراسة في القاعات

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شكرا لقرائتكم خبر عن مركز تدريب شرطة رأس الخيمة يعاود الدراسة في القاعات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاود مركز التدريب في شرطة رأس الخيمة عقد الدورات التخصصية بنظام الدراسة في القاعات، بالتعاون مع إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء في وزارة الداخلية. وجاءت العودة بعد توقف عن تنظيم الدورات في القاعات الدراسية بسبب جائحة «كورونا»، وتأتي العودة التدريجية بنسبة 30%، بمعدل دورة في الأسبوع الواحد، مع استمرار عقد الدورات عن بُعد.
وأكد مدير مركز التدريب بالإنابة، العقيد ناصر محمد البكر، انعقاد الدورات وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية، بعد إحضار شهادة تؤكد خلو المتدرب والمحاضر من (كوفيد-19)، إضافة إلى الاكتفاء بـ15 دارساً في القاعة، مع فحص درجات الحرارة قبل الدورة وأثناءها.
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