الامارات | شرطة أبوظبي تحذر السائقين من إخفاء لوحة المركبة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تحذر السائقين من إخفاء لوحة المركبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة أبوظبي السائقين من إخفاء بيانات لوحات المركبات الخاصة بهم بأي شكل من الأشكال، لتجنب التعرض للمخالفة والمساءلة القانونية.

ودعت إلى عدم إخفاء أرقام اللوحات بتحميل الدراجات الهوائية، أو أغراض أخرى، يتعذر معها رصد أرقام اللوحات أو تمييز الفئة والمصدر.

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وذكرت أن المادة رقم 27 (ب) من قانون السير والمرور الاتحادي، تنصّ على تغريم مرتكبي الأعمال التي قد تؤدي إلى «عدم وضوح أرقام لوحات المركبة»، غرامة مالية قدرها 400 درهم، وأكدت شرطة أبوظبي الحرص على تكثيف الرقابة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية بمخالفة أي مركبة لا تلتزم بتوضيح أرقام لوحاتها وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي.

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