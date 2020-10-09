الامارات | 3 مخالفات تنتظر شباباً استعرضوا بدراجات نارية دون لوحات

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مخالفات تنتظر شباباً استعرضوا بدراجات نارية دون لوحات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة أم القيوين، العقيد سعيد عبيد بن عران، بأن التحقيقات الأولية التي تولتها إدارة المرور والدوريات، أظهرت أن الدراجات النارية التي استخدمها ثلاثة شباب في تأدية حركات استعراضية على شارع الاتحاد، يوم الثلاثاء الماضي، كانت من دون لوحات أرقام.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أنه، وفقاً لجدول المخالفات والغرامات المروري، فإن في انتظار الشباب ثلاث مخالفات مرورية، متابعاً أنه تم تتبع خط سير قائدي الدراجات النارية الثلاثة، وتبين أنهم كانوا قادمين من منطقة الحمرية باتجاه رأس الخيمة مروراً بشارع الاتحاد، لافتاً إلى أن كاميرات المراقبة على الطريق رصدت السائقين الثلاثة يقودون دراجاتهم دون لوحات أرقام، ما يعرّضهم للمساءلة القانونية.

Advertisements

وأشار بن عران إلى أن إدارة المرور عممت صور الدراجات النارية ومواصفاتها على دوريات المرور ورجال الشرطة، من أجل ضبطها بمجرد سيرها في إمارة أم القيوين.

وأوضح أنه سيتم تطبيق ثلاث مخالفات على السائقين المخالفين، الأولى وفقاً للمادة القانونية التي تنص على «تغريم كل من قاد مركبته بطريقة تعرض حياته وحياة الآخرين أو سلامته للخطر بغرامة 2000 درهم و23 نقطة مرورية، مع حجز المركبة 60 يوماً»، وبالعقوبة نفسها لكل من قاد مركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضرراً بالمرافق العامة أو الخاصة، والثالثة «مخالفة كل من قاد مركبة دون لوحة أرقام بغرامة 3000 درهم و23 نقطة مرورية، وحجز المركبة 90 يوماً».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news