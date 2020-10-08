الامارات | "إقامة دبي": إجلاء 300 مسافر علقوا في مطار دبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن "إقامة دبي": إجلاء 300 مسافر علقوا في مطار دبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير عام الإدارة العامة للإقامة
وأفادت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أن الفريق المشكل، تمكن في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، وبالتعاون مع الجهات المختصة بإجلاء 300 مسافر علقوا في مطا
وتوجه اللواء محمد المري بالشكر
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