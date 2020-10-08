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الامارات | "إقامة دبي": إجلاء 300 مسافر علقوا في مطار دبي

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الإمارات اليوم - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اللواء محمد المري، إن الادارة شكلت فريق عمل برئاسة العقيد فيصل النعيمي، نائب مساعد المدير لشؤون العمليات في قطاع المنافذ الجوية وعضوية موظفين من إداراة الجوازات في مطارات دبي، لإجلاء 300 مسافر علقوا في مطار دبي.

وأفادت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أن الفريق المشكل، تمكن في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، وبالتعاون مع الجهات المختصة بإجلاء 300 مسافر علقوا في مطار دبي وايصالهم إلى مقار سكنهم.

وتوجه اللواء محمد المري بالشكر والتقدير للقيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات بدبي على تعاونهم في تسهيل إجراءات إجلاء المسافرين

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