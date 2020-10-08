الامارات | "إقامة دبي": إجلاء 300 مسافر علقوا في مطار دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن "إقامة دبي": إجلاء 300 مسافر علقوا في مطار دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اللواء محمد المري، إن الاد ارة شكلت فريق عمل برئاسة العقيد فيصل النعيمي، نائب مساعد المدير لشؤون العمليات في قطاع المنا فذ الجوية وعضوية موظفين من إدا راة الجوازات في مطارات دبي، لإجلاء 300 مسافر علقوا في مطار دبي.

وأفادت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أن الفريق المشكل، تمكن في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، وبالتعاون مع الجهات المختصة بإجلاء 300 مسافر علقوا في مطا ر دبي وايصالهم إلى مقار سكنهم.

وتوجه اللواء محمد المري بالشكر والتقدير للقيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات بدبي على تعا ونهم في تسهيل إجراءات إجلاء المسافرين

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