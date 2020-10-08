الامارات | أسرة مواطنة تفتح مجلسها مجانا لإجراء فحوصات كورونا برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مواطنة تفتح مجلسها مجانا لإجراء فحوصات كورونا برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المواطن طالب عبد الله محمد كردلي، إن أسرته قررت فتح مجلس جدهم في منطقة الدهان برأس الخيمة لإجراء فحوصات فيروس كورونا للجميع سكان المنطقة والعمال العاملين في المحال التجارية بالمنطقة.

وأوضح ل "الإمارات اليوم" أنهم تواصلوا مع الجهات المختصة لاستقبال الجمهور لإجراء الفحوصات ذلك ضمن مبادرة انسانية أطلقها أسرته للمساهمة في إجراء الفحوصات الطبية والحد من انتشار الفيروس.

ولفت إلى أن المبادرة استمرت يومين وتم من خلالها فحص العشرات من العمال وسكان منطقة الدهان برأس الخيمة.

وقالت مسؤولة الدعم اللوجستي الخارجي والفحص الميداني، في منطقة رأس الخيمة الطبية، مهرة صراي،مهرة محمد بن صراي، إن مبادرة الأسرة ساهمت في إجراء فحوصات فيروس كورونا لمعظم المتواجدين في منطقة الدهان، حيث تم فتح المجلس من الساعة 9صباحا حتى الساعة 10ليلا، وتم استقبال أكثر إجراء أكثر من 100فحص يوميا خلال فترة المبادرة تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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