الامارات | 1046 إصابة جديدة بفيروس «كورونا».. وحالة وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 1046 إصابة جديدة بفيروس «كورونا».. وحالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 111 ألفاً و882 فحصاً جديداً، خلال الساعات الـ24 الماضية، لفئات مختلفة في المجتمع، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 1046 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 101 ألف و840 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة مصاب واحد بتداعيات فيروس كورونا، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 436 حالة وفاة.

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وأعربت عن تعازيها لذوي المتوفى، وتمنياتها الشفاء للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1154 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيهم التام من أعراض المرض. وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 91 ألفاً و710 حالات.

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