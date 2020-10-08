الامارات | شرطة دبي تضبط 269 دراجة هوائية وكهربائية مخالفة

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شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تضبط 269 دراجة هوائية وكهربائية مخالفة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مدير مركز شرطة الرفاعة في دبي، العميد أحمد ثاني بن غليطة، بأن المركز ضبط 269 دراجة هوائية وكهربائية مخالفة، خلال حملة مرورية، استمرت لمدة أسبوع بالتعاون مع بلدية دبي.
وأضاف أنه، بناءً على توجيهات القيادة بتكثيف الحملات المرورية على مستخدمي الدراجات الهوائية المخالفة لقانون السير والمرور، والتي تشوه المنظر العام للإمارة، شكل المركز فريقاً برئاسة رئيس قسم التسجيل المروري في المركز المقدم محمد أحمد اشكناني، لإطلاق حملة بالتعاون مع بلدية دبي لمدة أسبوع لضبط المخالفين، وأسفرت الحملة عن ضبط 239 دراجة هوائية، و30 دراجة كهربائية في مناطق الاختصاص، مشيراً إلى أن منطقة الكرامة جاءت بالمرتبة الأولى في عدد الضبطيات، تلتها منطقة سوق الكبير، ثم شارع الرولة، وأخيراً منطقة المنخول.
وأكد أن مثل هذه الحملات تُسهم في تفادي وقوع حوادث الدهس، والحوادث المرورية، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، بسبب قيادة الدراجات الهوائية والكهربائية بصورة غير قانونية على الطرق الرئيسة والفرعية، وذلك دون ارتداء العاكس الفسفوري والخوذة، مشيراً إلى أن بعض مستخدمي الدراجات الهوائية يربطونها في الشواخص المرورية عند التقاطعات، ومنهم من يسيرون عكس اتجاه حركة السير، وعلى الأرصفة، ما يسبب حوادث مرورية.
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