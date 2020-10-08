الامارات | الشارقة تدشن أول مركز متنقل لإعلام الأزمات والحوادث الكبرى

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة تدشن أول مركز متنقل لإعلام الأزمات والحوادث الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، أمس، المركز الإعلامي المتنقل التابع لإدارة الإعلام والعلاقات العامة، بحضور نائب القائد العام، العميد عبدالله مبارك بن عامر، ومدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، العميد عارف حسن هديب، وعدد من الضباط ذوي الاختصاص.

وأكد الشامسي أهمية دور الإعلام، خصوصاً الإعلام الأمني في نشر التوعية، ونقل المعلومة لأفراد المجتمع دون أي ضبابية أو تشويه، منعاً لانتشار الشائعات، وبث الطمأنينة بين أفراد المجتمع بعد حصوله على المعلومة الصحيحة من مصدرها، خصوصاً مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت في متناول جميع أفراد المجتمع، وبمختلف فئاتهم العمرية.

من جانبه، أفاد بن عامر بأن المركز الإعلامي المتنقل يعد إضافة في مجال الإعلام الأمني، ويتماشى مع أهداف شرطة الشارقة في توظيف الآلة الإعلامية بطريقة مُثلى.

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وقال بن هديب إن المركز يعتبر الأول من نوعه على مستوى الجهات الأمنية، والمخصص للاستجابة الإعلامية المتعلقة بالأزمات والحوادث الكبرى من مكان وقوع الحدث، ويعد مصدراً رسمياً لمد وسائل الإعلام والإعلاميين المتابعين للحدث بالمعلومات الصحيحة والدقيقة لحظة بلحظة.

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