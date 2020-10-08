الامارات | هزاع بن زايد: راشد بن سعيد شامخ الحضور في الذاكرة الإماراتية

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شكرا لقرائتكم خبر عن هزاع بن زايد: راشد بن سعيد شامخ الحضور في الذاكرة الإماراتية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن المغفور له، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، ركن من أركان المسيرة الوحدوية لدولة الإمارات.
وقال سموه إنه أسس مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين نموذجاً حضارياً يقوم على البذل والعطاء والانفتاح على الآخر.
وأضاف سموه في تغريدة على «تويتر»: «في الذكرى الثلاثين لرحيله، يظل الشيخ راشد بن سعيد شامخ الحضور في الذاكرة الإماراتية، ركناً من أركان المسيرة الوحدوية. ومع الشيخ زايد والآباء المؤسسين أسس نموذجاً حضارياً يقوم على البذل والعطاء والانفتاح على الآخر. ومن ذكراه العطرة تستلهم الأجيال أجمل دروس الإخلاص والتنمية والبناء».
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