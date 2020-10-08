الامارات | سيف بن زايد: راشد أرسى أسس النهضة الشاملة لدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن سيف بن زايد: راشد أرسى أسس النهضة الشاملة لدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، كان قائداً عظيماً، أرسى أسس النهضة الشاملة لدبي، بالحكمة والرؤية الثاقبة.

وقال سموه، في تغريدة على «تويتر»: «في ذكرى رحيل المغفور له بإذن الله.. الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه.. نستذكر قائداً أرسى أسس النهضة الشاملة لدبي بالحكمة والرؤية الثاقبة.. وكان شريك القائد المؤسس في تطور الإمارات وتنميتها وازدهارها.. قائدٌ عظيم ترك إرثاً جليلاً، فكان سيدي محمد بن راشد نِعم الأمين عليه».

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