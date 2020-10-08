الامارات | طحنون بن محمد: راشد ممن سَرَت أرواحهم في كل خيرٍ تنعم به الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن طحنون بن محمد: راشد ممن سَرَت أرواحهم في كل خيرٍ تنعم به الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، في الذكرى الـ30 لوفاة المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، إن الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، واحدٌ من هؤلاء الكبار الذين سَرَت أرواحهم في كل خيرٍ تنعم به دولة الإمارات.

وأضاف سموه في تغريدة على «تويتر»: «في ذكرى رحيله الثلاثين، نسأل العلي القديرَ أن ينزله منازل الذين زرعوا الخيرات في الأرض وعمَّروها».

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