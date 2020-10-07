الامارات | محمد بن زايد: راشد بن سعيد.. سيرة وطن ومسيرة قائد

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أهمية دور المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، في بناء دولة الاتحاد، لافتاً سموه إلى أنه وضع، مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، اللبنة الأولى في صرح وحدتنا المباركة. وقال سموه في تغريدة على «تويتر» بمناسبة الذكرى الـ30 لرحيل الشيخ راشد بن سعيد، أرفقها بصورة تجمعه والشيخ زايد، إن «الشيخ راشد بن سعيد.. سيرة وطن ومسيرة قائد تخلد في ذاكرة تاريخنا المشرف.. عرفناه قائداً صاحب عزيمة لا تلين، وطموح بلا حدود، ورؤية سابقة لعصرها.. وضع مع الشيخ زايد، رحمه الله، اللبنة الأولى في صرح وحدتنا المباركة، وظل سنده وعضيده حتى لاقى ربه.. رحمهما الله رحمة واسعة». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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