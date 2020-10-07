الامارات | حمدان بن محمد يعتمد "كود دبي للبناء" بهدف التيسير على المواطنين والمستثمرين

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يعتمد "كود دبي للبناء" بهدف التيسير على المواطنين والمستثمرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خلال اجتماع المجلس التنفيذي في مجلس الخوانيج، اليوم، "كود دبي للبناء" ليحل محل اشتراطات البناء الحالية

وقال سموه بتغريدة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اعتمدنا خلال اجتماع المجلس التنفيذي في مجلس الخوانيج "كود دبي للبناء" ليحل محل اشتراطات البناء الحالية بهدف تقليل كلفة البناء والتيسير على المواطنين والمستثمرين.. واطلعنا على نتائج المسح الاجتماعي السادس في الإمارة وهي تدعم منظومة العمل الحكومي وتعزز مخرجاتها لخدمة المجتمع".

وأضاف سموه: "توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد واضحة بضرورة تواجد المسؤول في الميدان والاطلاع على احتياجات أفراد المجتمع.. وحكومة دبي ملتزمة بتطبيق هذا النهج ولا تدخر جهداً في تطوير وتحسين خدماتها بما يراعي تطلعات المواطن والمقيم ويحقق السعادة للجميع.. ومستمرون في تقديم الأفضل".

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