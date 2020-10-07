صحيفة: الشباب العربي يعتبر الإمارات هي البلد المفضل للعيش

قالت صحيفة خليجية، في افتتاحيتها بعنوان " الحلم الإماراتي" ..هي الإمارات، غرس زايد الخير ودرة الحضارة الإنسانية والشاهد التاريخي على عزيمة صناعة الازدهار، جوهرها القيم وعنوانها الإنسانية، هنا الكرامة حيث تهفو الفطرة البشرية للتنعم بها، ووطن اللامستحيل وتحقيق الأحلام، هنا حيث الوفاء للأصالة والتمكن من مقومات العصر وامتلاك مفاتيح المستقبل، تجربة غير مسبوقة لقيام الدول ونهضة الأمم باتت عنواناً وحيداً ومتفرداً للإلهام، هنا السباق مع الزمن والعمر يقاس بحجم الإنجازات، الدولة التي لها مكان في قلب ووجدان وعقل كل مؤمن بأن الانفتاح والإنسانية هما أقوى جسور التلاقي مع مختلف ثقافات الأرض، اليد الممدودة بالخير والقلوب النابضة بالمحبة والإنسانية والرفعة والتواضع، الوطن الذي يحتضن مقيمين من جميع الجنسيات بأرقى صور التعايش حيث باتت الإمارات رمزاً للسلام والتعاون والتكاتف مع كل مؤمن بأن الإنسانية هي الأساس.

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ولفتت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الأربعاء، الى نتائج الدراسة الأكبر حول أحلام وطموحات الشباب العربي التي أجرتها "أصداء بي سي دبليو"، و أظهرت ان الشباب العربي يعتبر الإمارات هي البلد المفضل للعيش متقدمة على الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وغيرها، في تأكيد على مكانة الدولة التي باتت حلماً وهي تحتضن كل من وصلها باحثاً عن حياة كريمة أو المشاركة في مسيرتها النهضوية كأبنائها وهذا ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله" بالقول تعليقاً على نتائج الاستطلاع:"الإمارات بلد الجميع .. وقد حاولنا بناء نموذج ناجح .. وتجربتنا وأبوابنا وكتبنا ستظل مفتوحة للجميع".

و أشارت صحيفة الوطن إلى ان قيادتنا الرشيدة تؤكد دائماً أن تجربتنا المتقدمة متاحة لجميع الدول الشقيقة والصديقة الباحثة عن تحقيق إنجازات ونقلات نوعية تساعدها على تحسين الواقع وإحداث التغييرات الإيجابية المرجوة ..منوهة أن مبادرات دولة الإمارات تهدف لبث الأمل وتقوية عزيمة الشباب العربي الذي لا تنقصه الطاقات ولا الإمكانات ولا القدرة على خوض التحديات وإنما تحتاج إلى البرامج والمبادرات والخطط والاستراتيجيات التي تستطيع أن تخرج تلك القدرات الهائلة.