الامارات | شرطة عجمان تضبط عصابة سرقت 3 ملايين درهم في أقل من 24 ساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تضبط عصابة سرقت 3 ملايين درهم في أقل من 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة عجمان من إحكام القبض على عصابة من خمسة أشخاص استولت على مبلغ ثلاثة ملايين و280 ألف درهم بالتهديد بالسلاح الأبيض خلال أقل من أربع وعشرين ساعة.

وتفصيلاً أفاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان، المقدم أحمد سعيد النعيمي، أن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات يفيد بتعرض أشخاص للاعتداء بالضرب في مركبتهم والاستيلاء على مبلغ كبير من المال كان بحوزتهم.

وتابع: أنه على الفور تم تشكيل فريق من رجال التحريات لمتابعة القضية وضبط المشتبه فيهم، وبمعاينة المكان تبين أن المجني عليهم يعملون بإحدى شركات الصرافة الكبرى في الإمارة، كانوا بصدد نقل مبلغ ثلاثة ملايين و280 ألف درهم باستخدام سيارة مدنية دون اتخاذ أي احتياطات أمنية، مخالفين بذلك قانون نقل الأموال.

Advertisements

وأضاف: بالبحث والتحري تبين أن المشتبه فيهم خمسة أشخاص، ثلاثة منهم من الجنسية العربية، ومشتبه فيه خليجي والآخر آسيوي، استعاروا مركبة من صديقهم لارتكاب الجريمة وسرقة المبلغ المالي، وبخبرة ودهاء رجال التحريات وسرعة الاستجابة تم ضبط المشتبه الأول في إمارة عجمان وتوالى وقوع أفراد العصابة في قبضة الشرطة واحداً تلو الآخر، حتى تم إحكام القبض على جميع أفراد العصابة بالتنسيق مع القيادات الشرطية في إمارتي دبي والفجيرة، مع استرداد المبلغ المسروق خلال أربع وعشرين ساعة من ارتكاب الجريمة.

وأشاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بكفاءة وخبرة رجال الشرطة وجهودهم التي تمكنوا بها من القبض على المتهمين في زمن قياسي، داعياً إلى ضرورة الاهتمام بالدرجة القصوى في تطبيق الإجراءات السليمة لنقل الأموال وعدم الاستهانة بها، مؤكـداً أن شرطـة عجمـان ستكون بالمرصاد وستتعامـل بكـل حـزم مـع كـل من يفكر في العبث بأمن الوطن وسلامـة المواطنيـن والمقيميـن.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news