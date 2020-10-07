الامارات | "الصحة" تكشف عن 1,046 إصابة جديدة بـ "كورونا" و 1,154 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف عن 1,046 إصابة جديدة بـ "كورونا" و 1,154 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع و زيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الإكتشاف المبكر و حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد- 19/ و المخالطين لهم وعزلهم أعلنت الوزارة إجراءها 111,882 فحصا جديدا خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل و أحدث تقنيات الفحص الطبي.

و ساهم تكثيف إجراءات التقصي و الفحص في الدولة و توسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,046 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة و تخضع للرعاية الصحية اللازمة ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 101,840 حالة.

و أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب واحد بتداعيات بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 436 حالة وفاة.

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و أعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفى وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع .

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,154 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 91,710 .

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