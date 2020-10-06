الامارات | محمد بن راشد: راشد كان قليل الكلام.. وملأ الدنيا ضجيجاً بأعماله

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: راشد كان قليل الكلام.. وملأ الدنيا ضجيجاً بأعماله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، كان قليل الكلام.. كثير التفكر.. رحل بهدوء بعد أن ملأ الدنيا ضجيجاً بأعماله التي مازالت مستمرة.

وأضاف سموه في تغريدة عبر «تويتر» بمناسبة الذكرى الـ30 لوفاة المغفور له، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، أنه «كان قليل الكلام.. كثير التفكر.. نظرته عميقة كبحر واسع.. يومه يبدأ قبل الناس.. وأحلامه تتجاوز سنواته.. محباً لزوجته لطيفة.. عاشقاً لدبي.. مخلصاً للاتحاد.. رحل بهدوء بعد أن ملأ الدنيا ضجيجاً بأعماله.. وما زالت..».

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