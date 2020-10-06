الامارات | 2570 مسلماً جديداً في دبي خلال تسعة أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن 2570 مسلماً جديداً في دبي خلال تسعة أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشهر 2570 فرداً من الجاليات المقيمة في دبي إسلامهم (عن بعد)، خلال الفترة من شهر يناير حتى سبتمبر من العام الجاري، وذلك من خلال جهود مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على تعزيز قيم التسامح ونشره الثقافة الإماراتية والإسلامية الوسطية.

وقالت مديرة إدارة المركز هند محمد لوتاه: "دأب مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية على استثمار فرصة التفاعل مع المجتمع بكل أطيافه استناداً على التنوع الثقافي والإنساني في إمارة دبي، مشيرة إلى أن هذا التنوع جعل من المركز محط أنظار المقيمين على مختلف خلفياتهم الثقافية والدينية والاجتماعية، حيث ساهم بتقريب الصورة الصحيحة والوسطية لقيم ومبادئ الدين الإسلامي.

وأكدت أن الكثير من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة تعمقوا في مقاصد الدين الإسلامي والبحث في الشريعة الإسلامية وأحكامها، ليكونوا على دراية كاملة بالمجتمع.

Advertisements

وأوضحت رئيس قسم رعاية المسلمين الجدد هناء عبد الله الجلاف أن قرار إشهار الإسلام للمقيمين يتبعه تغييرات كبيرة وأحياناً تحديات على المستويات الثقافية والاجتماعية، مؤكدة حرص المركز، وبدعم مباشر من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، على تقديم خدمات المتابعة والرعاية لهم، عبر فرق العمل المختلفة في المركز والمرشدين، حيث تمتد هذه الخدمات لتشمل النواحي الدينية والاجتماعية والثقافية والعائلية والإجرائية.

وأضافت الجلاف إلى أن الخدمات التي يقدمها المركز هي إشهار إسلام، إصدار الشهادات (شهادة اعتناق إسلام، شهادة بدل فاقد، طبق الأصل، شهادة لمن يهمه الأمر لأبناء المسلمين الجدد، شهادات لمن يهمه الأمر للحصول على الرعاية المادية بالتعاون مع صندوق الزكاة بأبوظبي أو تسهيل إجراءات الزواج بالتعاون مع محاكم دبي)، تقديم الدروس والاختبارات بالتعاون مع قسم شؤون الدارسين بالمركز.

وتستقبل هذه الخدمات عبر بوابة الخدمات الذكية للدائرة www.iacad.gov.ae، وتطبيق الدائرة الذكي iacad، فضلا عن الاتصال المباشر على مركز اتصال الدائرة 800600 المجاني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news