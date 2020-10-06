الامارات | «طرق دبي» تسجل 128 مخالفة إطارات تالفة

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شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تسجل 128 مخالفة إطارات تالفة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أخيراً، حملة ميدانية لمدة شهر للتأكّد من سلامة إطارات المركبات في طرق وشوارع الإمارة، بهدف التوعية باشتراطات السلامة والأمان الواجب توفرها في إطارات المركبات انسجاماً مع دور الهيئة لتحقيق أعلى درجات السلامة والأمان على طرق وشوارع الإمارة، ونفّذت الحملة الفرق الميدانية التابعة لإدارة رقابة أنشطة الترخيص في مؤسسة الترخيص في الهيئة، وأسفرت عن تحرير 128 مخالفة.
وتفصيلاً، قال مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص في المؤسسة، محمد وليد نبهان، إنه تمّ التدقيق على 7353 مركبة منها 3724 مركبة ثقيلة وتحرير 128 مخالفة، كما تم التدقيق على 55 مركبة تابعة لمعاهد تعليم السياقة، وتبيّن أن جميع إطارات المركبات حالتها جيدة.
وأشار إلى أنه تم التدقيق على المركبات في مراكز الفحص الفني، وإعادة فحص 3574 مركبة للتأكد من التزامها باشتراطات ترخيص المركبات بشكل عام وسلامة الإطارات خصوصاً.
وأوضح نبهان أن حالات الإطارات التي تمنع اجتياز المركبة للفحص الفني بنجاح تشمل إطارات منتهية الصلاحية وهي الإطارات التي يزيد عمرها على خمس سنوات من تاريخ الصنع وإطارات متآكلة بصورة بليغة وإطارات يوجد بها قطع وإطارات لا تصلح للسير على الطرق والشوارع العامة ومن هذه الإطارات الجبلية والمخصّصة للثلوج.
وأكّد أن الهدف من الحملات ليس تحرير المخالفات وفرض غرامات، وإنما نشر التوعية بضرورة التقيّد بالمواصفات الفنية السليمة للمركبات ومنها الإطارات، التي تلعب دوراً حيوياً وبارزاً في سلامة قائدي المركبات وسلامة مستخدمي الطريق الآخرين.
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