الامارات | (طرق دبي) تنجز 80% من مشروع الطرق الداخلية في الخوانيج 2

شكرا لقرائتكم خبر عن (طرق دبي) تنجز 80% من مشروع الطرق الداخلية في الخوانيج 2 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر محمد الطاير إنجاز 80% من مشروع الطرق الداخلية في منطقة الخوانيج الثانية بطول 77 كيلومتراً، الذي يأتي تنفيذه في إطار الخطة الخمسية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لرصف الطرق الداخلية في عدد من المناطق السكنية في إمارة دبي، لتلبية احتياجات التوسع والانتشار السكاني والعمراني في الإمارة، وتحقيق السعادة والرفاهية للسكان.

وقال الطاير: يشمل المشروع تنفيذ شبكة من الطرق الداخلية بطول 77 كيلومتراً، منها طرق مفردة بطول 68 كيلومتراً، وطرق تجميعية مزدوجة بطول قرابة تسعة كيلومترات، حيث سيجري إنشاء وتعبيد شبكة الطرق الداخلية في المنطقة مع أعمال البنية التحتية التي تتضمن إنشاء غرف تفتيش لصرف مياه الأمطار، إضافة إلى أعمال تحسينات على شبكات الكهرباء والمياه وأعمال إنارة للشوارع، مشيراً إلى أن الشركة المنفذة للمشروع انتهت من 86% من أعمال الأسفلت بطول 67 كيلومترا متضمنه الانتهاء من أعمال التحسينات لشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات، كما انتهت 60% من أعمال تركيبات شبكة الإنارة للشوارع، و85% من أعمال إنشاء غرف التفتيش لتصريف مياه الأمطار وربطها بالشبكة الرئيسة.

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وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن الهيئة افتتحت العام الجاري، مشروعي رصف الطرق الداخلية في منطقتي سما الجداف وعود المطينة 1، حيث شمل مشروع سما الجداف تنفيذ طرق بطول 12 كيلومتراً، وربطها مع الطرق الرئيسة المحيطة مثل شارع الخيل من جهة الجنوب وشارع الشيخ راشد من جهة الشمال، وإنشاء عدد من التقاطعات منها تقاطعان محكومان بإشارات ضوئية، إلى جانب أعمال الإنارة، فيما شمل مشروع عود المطينة 1 تنفيذ رصف طرق داخلية لمشروع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بطول سبعة كيلومترات، وربطها مع شبكة الطرق المحيطة وتأمين الدخول والخروج الآمن والسهل لمستخدمي الطرق من وإلى المناطق المجاورة كما شمل تنفيذ أعمال الإنارة والمواقف الجانبية وأرصفة للمشاة.

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