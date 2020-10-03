أبرز فعاليات أسبوع دبي للتصميم2020

معرض الخريجين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يستند

معرض الخريجين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى منصة معرض الخريجين العالمي الرائدة، ويُمثّل المعرض الأول من نوعه على مستوى العالم المتخصص باحتضان أفضل المشاريع ذات الأثر الاجتماعي في المنطقة ضمن مجالات التكنولوجيا والعلوم والتصميم.

واستقبل المعرض بنسخته الافتتاحية ما يزيد على

200

طلب مُشاركة من أكثر من

35

جامعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويجسد المعرض حدثاً رئيسياً على أجندة

أسبوع دبي للتصميم، وسيستعرض مشاريع

الخريجين التي تجعل من العالم مكاناً أفضل، وسيتكامل مع برنامج متخصص بدعم المواهب الشابة عبر مشاركة المعارف والخبرات بهدف الارتقاء بمسيرتهم المهنية.

وتُقام المبادرة بدعم من

هيئة دبي للثقافة والفنون وشركة ا. ر. م. القابضة، وتأتي في إطار

تعاونهما المستمر مع معرض الخريجين العالمي، وبالتوازي مع جهودهما في دعم المجتمعات الإبداعية وشرائح الشباب على المستويين المحلي والإقليمي.

وسيفتح المعرض أبوابه أمام الزوار من

9

حتى

14

نوفمبر

2020

في

حي دبي للتصميم.

معرض داون تاون ديزاين



استجابة للظروف التي فرضتها الجائحة، سيقام معرض داون تاون ديزاين

2020

بصيغة هجينة تتيح لقاء وتفاعل مجتمع التصميم على امتداد المنصات المادية والرقمية.

ويهدف داون تاون ديزاين إلى تسليط الضوء على أفكار ورؤى التصميم التقدمية في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث سيحتضن معرض الوسائط المتعددة

"مستقبل الأشياء"

الذي سيضم أعمالاً فنية مفاهيمية أبدعها كوكبة من أبرز المهندسين المعماريين ومصممي الديكور في المنطقة، في إطار سعيهم لتصوّر طرق جديدة للتواصل

المُستقبلي فيما بيننا ومع بيئتنا المحيطة، واستكشاف صورة الحياة والعمل والترفيه في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، بما في ذلك تصميم شبكة حركة مشاة

مبتكرة ، وتقديم نهج جديد لتصميم أماكن العبادة بالإضافة إلى عرض أحدث التطورات في عالم السفر الجوي.

وفي إطار التزامه المستمر بدعم أهداف

قطاع التصميم خلال هذه الظروف الصعبة، سيشهد داون تاون ديزاين إطلاق معرضه الرقمي الأول من نوعه، والذي سيسهم في ربط العلامات التجارية الإقليمية

والعالمية مع المُشترين والمهندسين المعماريين ومصممي الديكور المشاركين في المعرض.





معرض أبواب

منذ إطلاقه عام

2015، جسد معرض أبواب منصة متخصصة بمواهب التصميم الإقليمية تدعو الزوار للتعرف على المشهد الإبداعي

في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على امتداد سلسلة من الأجنحة المتنوعة.

وأطلق أسبوع دبي للتصميم بنسخته الحالية دعوة مفتوحة لكافة المبدعين من منطقة الشرق الأوسط لتقديم مقترحات لتصميم تركيب فني منفرد، ووقع الاختيار على مشروع "فاتا مورغانا" من إبداع

المصمم العراقي هوزان زنكنه

بالتعاون مع

استوديو جينوروس وشركة وودكاست للتصميم.

ويتناول العمل علاقة سكان المدن المتغيرة باستمرار مع النطاق العام الخاص بهم والحاجة المستمرة للإضافات الإبداعية العامة التي تزودهم بالمأوى والراحة والاستقرار، ويراعي مفهوم

العمل شروط التباعد الاجتماعي بصورة طبيعية ليضمن تزويد الزوار بتجربة آمنة بالكامل.

ويضم جناح معرض أبواب

2020

أعمدة ترمز إلى كل من الإمارات السبعة، وفق إطار يعكس مدينة عصرية ضمن بيئة مفتوحة تتوزع عناصرها حول نقطة مركزية.

أشغال مدينيّة

2020



بدعم من

ا. ر. م. القابضة، دعت فعالية أشغال مدينيّة

2020

المهندسين المعماريين والمصممين من شتى أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإبداع وجهة تسوق مبتكرة ومتعددة الاستخدامات لاعتمادها ضمن تجربة تسوّق جديدة.

ووقع الاختيار على مشروع "بسطة: من إبداع المهندستين المعماريتين الصاعدتين الإماراتية

ريما المهيري والسعودية لجين العتيق.

وسيتم الكشف عن العمل ضمن منطقة المتاجر المؤقتة الجديدة في حي دبي للتصميم خلال عطلة نهاية الأسبوع يومي

13

و14

نوفمبر

2020.

معرض المصممين الإماراتيين



في إطار الاستجابة لتأثيرات الجائحة الحالية على مشهد القطاع الإبداعي المحلي في دولة الإمارات، سيُركز أسبوع دبي للتصميم مُجدداً على الجهود الإبداعية

في مشهد التصميم المحلي؛ حيث سيزوّد المصممين المحليين بمنصة لتقوية قاعدتهم الجماهيرية وشبكاتهم المهنية، عبر إقامة معرض متخصص في حي دبي للتصميم.

واستجابة للطلب المتنامي على المحتوى الأكثر تنوعاً، سيحظى المصممون الصاعدون على امتداد كافة مجالات التصميم بفرصة استعراض مشاريعهم وأفكارهم ومهاراتهم

الإبداعية.

وستتنوع الأعمال الفنية المعروضة من الإكسسوارات المنزلية والمجوهرات وصولاً إلى الأثاث المنزلي، وستتناول مواضيع الاستدامة والتجريب المادي والحرف

اليدوية.

مهرجان العمارة في حي دبي للتصميم

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ستشهد نسخة مهرجان العمارة الأول من نوعه في دبي استعراض عدد من أبرز المشاريع المعمارية الإقليمية تحت عنوان "الهوية والسياق وتصميم المرافق العامة في الخليج العربي".

ويُقام مهرجان العمارة

2020

في حي دبي للتصميم تحت إشراف

خوان رولدان، الأستاذ المساعد في كلية الهندسة المعمارية والفنون والتصميم لدى الجامعة الأمريكية في الشارقة،

وبالشراكة مع المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين في الخليج العربي وبدعم من

المعهد الرئيسي في لندن.

وسيضم المهرجان معرضاً يحتفي بإنجازات شركات الهندسة المعمارية في حي دبي للتصميم ودولة الإمارات ومختلف أنحاء المنطقة، فضلاً عن إبداعات الشركات المحليّة الصاعدة والخريجين المبدعين، إلى جانب استضافة

سلسلة من النقاشات الهادفة إلى الدفع بمنطقة الشرق الأوسط نحو مستقبل أكثر استدامة.

سوق أسبوع دبي للتصميم

سوق أسبوع دبي للتصميم

هي مبادرة تسوق جديدة في الهواء الطلق تُعد مكوناً رئيسياً من المهرجان الإبداعي الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط.

وستقام المبادرة في حي دبي للتصميم يومي

13

و14

نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من

60

جهة بائعة ستستعرض تشكيلة منتقاة بعناية من منتجات أهم أخصائيي الحرف اليدوية والمبدعين ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمأكولات، لتقدم للزوار

تجربة تسوق فريدة من نوعها.

وستستعرض سوق أسبوع دبي للتصميم منتجات أصلية مُصنعة بمواد ومهارات محلية، بما يشمل مجالات الأزياء والمجوهرات والأدوات المنزلية والتجميل والحياة

العصرية والمأكولات، إضافة إلى كوكبة من التجارب الترفيهية والتفاعلية الملائمة لجميع أفراد العائلة.

التركيبات الفنية الخارجية

سيحتضن حي دبي للتصميم ضمن مساحته الخارجية المخصصة للمشاة مجموعة من التركيبات الفنية الخارجية والإضافات الإبداعية العامة، التي تتناغم مع التغيرات المتسارعة

الحاصلة في البيئة الحضرية والتحديات الجديدة الناشئة عن شروط التباعد الاجتماعي.

وسيشمل الحدث مشاركة المصممين الإماراتيين الشهيرين

خالد شعفار والجود لوتاه وحمد خوري، الذين حصلوا على تكليف المجلس الأمريكي لتصدير الأخشاب الصلبة لابتكار حلول لمقاعد جلوس قابلة للتعديل، وتتماشى مع الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات لاعتماد البيئات الحضرية.

وبالإضافة لذلك، تعاون

استوديو مشاري الناصر متعدد التخصصات، والذي يتخذ من الكويت مقراً له، مع شركة الأسطح العالمية

كوزنتينو لتقديم الحدائق الفارسية التقليدية وفق مقاربة عصرية تتحدى المساحات المُغلقة، فيما تعاونت

جمانة رزق مع علامة

دلتا لايت لاستعراض عمل تركيب فني تجريدي يعكس استكشافاً مفاهيمياً للعناصر التي تسهم في تعزيز الموارد المحليّة والطبيعية في إطار الاستجابة لجائحة كوفيد-19.

المعارض والمتاجر المؤقتة



يحتفي معرض "فاشكالتفيت" (Fashcultivate)،

المُقام برعاية مجلس إرثي الحرف المعاصرة وبإشراف القيمين خلود ثاني وفاطمة المحمود، بتمر النخيل بوصفه جزءاً رئيسياً من ثقافة المنطقة وهويتها التاريخية، عبر عرض سبع قطع فنية من المنسوجات من إبداع مصممين من منطقة الخليج العربي.

ومن جانبه، سيستعرض مركز

تشكيل مجموعة من أعمال خريجي برنامج تنوين خلال السنوات السبع السابقة، كما سيكشف النقاب عن

تشكيلة محدودة من الأعمال الفنية المستوحاة من دولة الإمارات، والتي جرى تصميمها وتصنيعها محلياً،

بما يشمل المشاركين في تصاميم برنامج تنوين لعام

2020

ندى أبو شقرا ولينا غالب وندى

سلمانبور. وبالإضافة لذلك، سيحتضن حي دبي للتصميم معرض "دي ثري إديت" المصغّر الذي

يضم تشكيلة من الأعمال الفردية ومتعددة التخصصات، ليعكس البيئة المتنوعة للمجتمع الإبداعي في حي دبي للتصميم.



وبالإضافة إلى المعارض الإقليمية، سيضم أسبوع دبي للتصميم العديد من المبادرات الدولية التي ستشارك الحلول المبتكرة التي توصلت إليها مجتمعاتها الإبداعية في مواجهة العقبات المتعددة

التي فرضتها جائحة كوفيد-19

العالمية.

ويُذكر من أبرز الجهات الدولية المشاركة،

السفارة السويسرية التي ستستضيف معرضاً بعنوان

BYOM

(أحضر كمامتك)،

والذي سيضم أعمالاً فنية مصنوعة بالطابعات ثلاثية الأبعاد ودراسات أعدّها مصممون سويسريون لتوفير مفهوم جديد للكمامات الطبية.

وبجانب ذلك، وبالتعاون مع

المعهد الفرنسي في الإمارات العربية المتحدة، وبإشراف المدينة العالمية للتصميم، سيحتضن أسبوع دبي للتصميم معرضاً فنياً يستقي إلهامه من مفهوم العيش في مساحات ضيّقة، كما هو حال رواد الفضاء في عزلتهم ضمن محطة الفضاء الدولية للتركيز على نواحي التصميم

واستشكاف الفضاء، لإيجاد حالة من الترابط بين ظروف الإغلاق حول العالم خلال الجائحة.

أما

القنصلية العامة لمملكة هولندا، فستنظم معرض "سيرس سيباريه"، وهو عبارة عن مفهوم لتناول المأكولات مستوحى من شروط التباعد الاجتماعي الحديثة، مع التركيز على أهمية المياه والطاقة والغذاء.

وسيُقدَم المعرض عبر سلسلة من البيوت البلاستيكية المُنتشرة في قلب حي دبي للتصميم.

الفعاليات الحية

في إطار جهوده المتواصلة للتفاعل مع الجماهير العالمية وتعزيز سبل الحوار ضمن مجتمع التصميم العالمي، يضم برنامج

أسبوع دبي للتصميم سلسلة من الفعاليات الحوارية والجلسات النقاشية الافتراضية.

وستتناول النقاشات الهيكليات والحلول البديلة الناشئة التي يمكن للمصممين والمبتكرين التعلم منها، بهدف الوصول إلى واقع جديد انطلاقاً من الاضطرابات

العالمية التي أثّرت على مختلف المجتمعات والاقتصادات والقطاعات.



وبهدف التكامل مع أجزاء المعرض الواقعية واستكشاف المنهجيات الجديدة والمبتكرة التي ظهرت كاستجابة لجائحة كوفيد

-19، سيقدّم برنامج المنتدى

من داون تاون ديزاين مجموعة من النقاشات الافتراضية المتخصصة بالقطاع بشكل يومي، والتي ستشهد مشاركة أبرز الأسماء في مشهد التصميم الإقليمي والدولي ممن سيسلطون الضوء على منظومة القيم الجديدة التي نشأت بفعل الجائحة.



وسيُتاح للمتخصصين والأكاديميين المهتمين بمجال التصميم الانضمام إلى

ندوة مناقشة يستضيفها استديو "ري إيربان"، وتهدف إلى الارتقاء بالمهارات العملية والمهنية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والموظفين المُستقلين والمبدعين الطموحين.

بدوره، يعود استوديو "ميكينج سبيس" ليقدم عدّة ورش عمل تلائم الزوار على اختلاف أعمارهم وخبراتهم، وتتيح للمشاركين فرصة تطوير مهاراتهم العملية

وقدرات التصميم الإبداعي لديهم من خلال أنشطة الإبداع والاستكشاف.

وسُتقام ورش العمل هذا العام حصرياً بتنظيم عدد من المصممين والمصنعين والشركات الصغيرة المستقلة من دولة الإمارات وعبر أنماط مختلفة، بما يشمل

الجلسات الواقعية والاجتماعات الصغيرة ضمن حي دبي للتصميم.