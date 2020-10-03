سيركو تضيف خدمات الإنقاذ والإطفاء إلى الخدمات اللوجستية بقواعد الدفاع الأسترالية في الشرق الأوسط

أعلنت سيركو الشرق الأوسط، الشركة العالمية للخدمات العامة، عن توسيع عقدها الخاص بتوفير الخدمات اللوجستية والدعم لقواعد الدفاع الأسترالية في الشرق الأوسط، عبر إضافة خدمات الإنقاذ والإطفاء الأساسية إلى قاعدة القوات اللوجستية في الإمارات العربية المتحدة.







وستبدأ الشركة بتشغيل خط خدماتها الجديد في ديسمبر المقبل لمدة 13 شهراً كفترة أولية، لدعم قوات المهام المشتركة بقواعد الدفاع الأسترالية وشركاء التحالف معهم في قاعدة المنهاد الجوية. وستكون سيركو مسؤولة عن الاستجابة لحالات طوارئ، بما فيها خدمات الإنقاذ ومكافحة الحرائق في المطار، وخدمات الإنقاذ ومكافحة الحرائق ضمن المباني، وحوادث السير وإنقاذ العاملين، والاستجابة لحوادث المواد الخطرة. وسيتم تشغيل وتقديم هذه الخدمات بشكل متواصل على مدار الساعة مع قدرة استجابة وكفاءة عالية تسمح بالتعامل مع عدة حوادث في وقتٍ واحد.







ويمثل توسيع العقد الجديد إضافة مميزة إلى شراكة سيركو طويلة الأمد مع قوات الدفاع الأسترالية وإلى مسؤولياتها في قاعدتها اللوجستية في الشرق الأوسط، حيث تقدم 21 خطاً مختلفاً من الخدمات التي تشمل عمليات القاعدة وخدمات الدعم والضيافة.

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وتعليقاً على نجاح سيركو، قال فيل ماليم، الرئيس التنفيذي لشركة سيركو الشرق الأوسط:



"من دواعي سرورنا أن نعلن عن توسيع عقدنا مع قوات الدفاع الأسترالية في الشرق الأوسط، والتي نقدم لها الدعم منذ 9 سنوات. فقد أثبتنا الكفاءة التشغيلية العالية من حيث التكلفة والمرونة التي ستتمتع بها قوات الدفاع الأسترالية بتعهيد هذه الخدمات الأساسية إلى سيركو".



من جانبه، قال القائد كورين كورت من قوات الدفاع الأسترالية: "نعتبر سلامة عناصر قوات الدفاع الأسترالية أولويتنا القصوى في كافة عملياتنا، ونجد لزاماً علينا توفير خدمات إنقاذ ومكافحة حرائق قوية وموثوقة في عملياتنا ضمن قاعدتنا اللوجستية في الشرق الأوسط".



