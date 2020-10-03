"منطقة عجمان الحرة" تتعاون مع "هيئة النقل في عجمان" دعماً للتوجه الاستراتيجي لكلا الطرفين لتعزيز قطاع النقل والمواصلات

– في خطوة متقدّمة باتجاه توفير بيئة جاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات، وقّعت "منطقة عجمان الحرة" مذكّرة تعاون مع "هيئة النقل في عجمان" لتعزيز التكامل في الخدمات، بما يضمن إسعاد المتعاملين. وتمثل مذكرة التعاون بداية شراكة مستدامة تدعم التوجه الاستراتيجي لكلا الطرفين لتعزيز قطاع النقل والمواصلات. وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الجانبان في مجال خدمة المستثمرين ورفع مستويات الرضا عن المميزات المقدمة لمجتمع الأعمال، فضلاً عن توظيف الإمكانات لإيجاد الحلول المناسبة لتنمية قطاع النقل.

وأكّد المهندس علي بن تويه السويدي، مدير عام "منطقة عجمان الحرة"، أهمية مذكّرة التعاون مع "هيئة النقل في عجمان" كونها تضع إطاراً متكاملاً لتوحيد وتوجيه الجهود المشتركة لتنمية القطاعات الاقتصادية وتعزيز تنافسية وجاذبية إمارة عجمان على خارطة الأعمال والاستثمار، مشدّداً على الالتزام المستمر في تعزيز التعاون البنّاء مع نخبة الجهات الرائدة لضمان إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات.

وأضاف السويدي: " تُعتبر مذكرة التعاون امتداداً للشراكات الاستراتيجية المتينة التي نحرص على تأسيسها مع القطاعين الحكومي والخاص، في سبيل تحقيق "رؤية عجمان 2021". ونتطلّع بثقة حيال التعاون الثنائي الذي سيعود بالنفع بلا شك على المُستثمرين في المنطقة الحرة، من خلال مشاريع البحث والتطوير المُشتركة. وتلعب منطقة عجمان الحرة دوراً فعالاً في تنمية الاقتصاد وتعزيز نشاط القطاعات التنمويه ، كقطاع النقل البري والبحري واللوجستيات".

من جهته، قال سعادة المهندس عمر أحمد بن عمير، مدير عام "هيئة النقل في عجمان": " نؤكد أهمية دعم وتعزيز العمل المشترك بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتبادل الخبرات والاستفادة من الامكانيات والتجارب والخدمات المقدمة ووضع الأسس والمقترحات التي تساهم في تطوير ودعم الشراكة للارتقاء بجودة الخدمات وارضاء المتعاملين وذلك في سبيل تحقيق رؤية عجمان 2021 ورفع كفاءة العمل الحكومي وفعاليته.