90 شاب وشابة من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ينخرطون اليوم في التدريب على تطوير الذات والتعلم والتسويق الإلكتروني



الرياض - خاص

انخرط اليوم 90 شابا وشابة من ذوي الإعاقة بمختلف المناطق بالمملكة ، في الدورات التخصصية لتطوير الذات بكافة المجالات و للتسويق الإليكتروني ، والتي قدمتها لهم الأكادمية العربية الكندية ACA للتعليم عن بعد ، ومنصة أنارديز بالتعاون مع الدكتورة نجوى آل معروف، من ذوي الإعاقة الحركية وناشطة في جمعيات كثيرة ، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

ودشنت صاحبة السمو الأميرة ريم بنت فيصل آل سعود فعاليات اللقاء بتسليم العضويات والتعريف عن المنصة وبرامجها التدربيبة، منصة انارديز. الذي اطلق في شهر رمضان1441 هـ ، والتي شملت التأكيد على دور مثل هذه البرامج في مساعدة الشباب على العمل ، وصقل مواهبهم في التجارة الالكترونية ، وإعطائهم الفرصة بالحصول على وظائف دائمة تدر عليهم المكاسب المالية والمعنوية.

وقال رئيس الأكاديمية د عياس العيسي :" إن هذه المنح والملتقى التدريبي يأتي تماشياً مع توجهات المنصة والاكاديمية في بناء اقتصاد منتج عربيا ، وقادر على المنافسة عالمياً ، من خلال الارتقاء بقدرات الشباب ، وتمكينه من أداء دورهم الوطني في دفع عجلة التنمية الاقتصادية لأوطانهم ، مشيرا إلى أهمية نشر الوعي الثقافي وأهمية التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها ، وتعزيز الثقة بأمن المعاملات الإلكترونية المتداولة بين جميع أفراد المجتمع ، إلى جانب تنمية المواهب وفكر الإبداع لدى الشباب والشابات عبر الطرق الإلكترونية وتهيأتهم لريادة الأعمال في بيئة تعليمية و تجارية تنافسية .

ونوهت الـ ACA بحرصها الدائم على مواكبة التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم ، واستمرارية تقديم برامج تأهيل الأجيال لريادة الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية، التي تلائم احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية في هذا النطاق