برنامج "أطمح" يسطر نجاحاً ونتائج سريعة منذ إطلاقه في شهر أبريل

يحتفي برنامج "أطمح"، وهو البرنامج الأول ضمن منظومة عقود الأثر الاجتماعي من هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، بالإنجازات التي يحققها كونه البرنامج الأول من نوعه على مستوى المنطقة. وقد تم إطلاقه بناءً على اتفاقية شراكة بين كل من دائرة تنمية المجتمع وهيئة المساهمات المجتمعية- معاً، ومؤسسة الدار، والدار للتعليم، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ويهدف إلى دعم أصحاب الهمم عبر توفير التدريب المهني المتخصص لتمكينهم وتفعيل مشاركتهم في بناء مجتمع حافل بفرص عمل تناسب تطلعاتهم.

وشهد البرنامج الرائد مشاركة 25 طالباً من أصحاب الهمم ممن يعانون من إعاقة ذهنية، بهدف تنمية قدراتهم واكسابهم المهارات العملية والتدريب المهني قبل انتقالهم لمقار العمل وتوظيفهم بشكل دائم في نهاية البرنامج.

وفي استجابة سريعة للتحديات الأخيرة بعد إطلاق البرنامج في شهر أبريل، طرأ تعديل على استراتيجية عمله لمواكبة مسيرة التعلم عن بعد، والتي حققت اهتمام ومتابعة فاعلة من قبل الطلبة المشاركين في البرنامج.

وقد حظي البرنامج بإشادة مميزة من هيئة التقييم في ASDAN المؤسسة التعليمية الخيرية وخصوصاً بالاستراتيجية التي اتبعها البرنامج استجابة للتحديات التي تواجهها المسيرة التعليمية وانتقال الطلاب للتعلم عن بعد.

وتعد ASDAN مؤسسة تعليمية خيرية تسعى مناهجها الدراسية إلى تحقيق التغيير في واقع حياة أفراد المجتمع عبر ترسيخ أهمية ودور التعلم، وتعزيز المهارات الشخصية والاجتماعية والمهنية.

وقد تناولت الأشهر الستة الأولى من المنهج الدراسي- الذي تبلغ مدته 15 شهرًا - تدريس الطلبة مهارات تساعدهم في بناء شخصيتهم المستقلة، بدءًا من تعلم مهارات التواصل والأنشطة الحسابية التي تتطلب تحفيز مهارات التفكير وصولاً إلى المهارات المهنية مثل زيادة الوعي بأهمية القوى العاملة والسلامة والصحة المهنية، وتضمن البرنامج طرح بعض النماذج العملية مثل مبادئ علم البستنة وأساليب الفنون والحرف اليدوية وطرق رعاية الحيوانات والتصوير الفوتوغرافي.

Advertisements

ويتابع البرنامج على مدار الأشهر الستة القادمة التدريب العملي تحت عنوان "العمل المناسب" وسيتم خلالها عرض أهم إجراءات الصحة والسلامة المهنية أثناء مزاولة العمل والمسؤوليات الواجب الاضطلاع بها عند دخول الميدان الوظيفي وكيفية التعامل في البيئة المهنية مع الآخرين. وفي نهاية البرنامج سيتخرج الطلبة ليتم توظيفهم في مقار عمل تنسجم مع مهاراتهم ليدخلوا المجال المهني ويتعلموا أساليب العمل الجماعي وكيفية التغلب على الحواجز وطرق خدمة العملاء ومهارات عملية ترفد مسيرتهم المهنية.

وقالت بسمة بشار الغصين، طالبة من المشاركين في برنامج "أطمح" والحائزة على الميدالية الذهبية في رياضة القفز بالخيل في الأولمبياد الخاص: "أنا أعجبت ببرنامج "أطمح" نتعلم من خلاله خبرات جديدة ونتحدث باللغة الإنجليزية وكيفية استخدام برامج مختلفة على أجهزة الكمبيوتر اللوحي. يمكنني القول أن البرنامج يساعدني في تعزيز ثقتي بنفسي وبناء شخصيتي المستقلة وأنا أؤمن أنه سينمي مهاراتي للعمل في مجال التصميم الداخلي. "

وأضاف زايد أحمد العامري ، طالب مشارك في برنامج "أطمح" وحاصل على الميدالية الذهبية في رياضة التجديف في الأولمبياد الخاص: "استفدت من الحصص الدراسية التي قدمها برنامج "أطمح". أنا استمتع في متابعة الحصص الدراسية وتأدية الواجبات المنزلية ومتابعة منهج البرنامج يساعدني على تطوير إمكاناتي واكتساب خبرات تساعدني لمزاولة العمل الهندسي في أحد المكاتب".

وبهذه المناسبة صرحت سعادة سلامة العميمي ، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية - معاً: "أفخر للانطلاقة الناجحة لأول مشروع لعقود الأثر الاجتماعي، وفي إطار التزام هيئة معاً بدعم أصحاب الهمم وإيجاد حلول مبتكرة تعزز دورهم في المجتمع لذا يعد البرنامج وأجندة أعماله أولوية تعمل الهيئة على تحقيقها. يسعدنا العمل لتحقيق أهداف المشروع من خلال التعاون المشترك مع شركاء فاعلين يمتلكون خبرات رائدة في مجال دعم أصحاب الهمم مثل دائرة تنمية المجتمع والدار العقارية والدار للتعليم ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم".

وتعد عقود الأثر الاجتماعي طريقة دولية ناجحة لتمويل الخدمات العامة ذات الأثر الاجتماعي المستدام وتم تقديمها لأول مرة في المملكة المتحدة. وتتضمن الحكومة ومزود خدمة اجتماعية ومستثمراً اجتماعياً، وتقوم على أساس الاستعانة بشراكات متعددة الأطراف لجمع المؤسسات والأطراف المناسبة لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية الملحة.

وتعمل منظومة عقود الأثر الاجتماعي على إبرام اتفاقيات تعاقدية تعتمد مبدأ "الدفع مقابل النجاح"، حيث توجه الجهات المعنية بموجبها التمويل للمشاريع التي يتم وضعها بغرض إيجاد حلول مستدامة لتحديات اجتماعية معينة بمقابل الالتزام بتحقيق نتائج اجتماعية ملموسة ذات أثر مستدام، من خلال تقديم الحكومة الدعم المالي للمستثمر في المشروع بعد تحقيق النتائج المرجوة.