مجموعة بارسيلو الفندقية تتعاون مع "لا ليغا" لتقديم مفهوم ضيافة جديد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أعلنت "مجموعة بارسيلو الفندقية"، التي تتخذ من الإمارات مقراً إقليمياً لها، عن توقيع اتفاقية حصرية مع رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا" لتطوير مفهوم ترفيهي جديد يثري تجارب فنادقها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت اسم "لا ليغا توينتي ناين". ويعتبر ركن المشروبات الرياضي والمبتكر"لا ليغا توينتي ناين" إضافةً جديدةً تقدم وجبات ومشروبات وتجارب ترفيهية وتقنية ورياضية، وتسلط الضوء على مكانة "لا ليغا" وأندية الدوري الإسباني على المستوى العالمي، ما يتيح لعشاق المستديرة فرصة اختبار متعة كرة القدم وباقي الرياضات بطريقة فريدة وواقعية.

وبهذا الصدد، قالت ساره راميس، مديرة إدارة التسويق لدى مجموعة بارسيلو الفندقية: "نواصل في مجموعة بارسيلو الفندقية الاستفادة من الابتكار العملي لتوفير تجارب فريدة واستثنائية في فنادقنا. يعتبر الركن الرياضي الجديد "لا ليغا توينتي ناين" مفهوماً أصلياً جمعنا مع علامة راقية لتطوير مفهوم ضيافة جديد يتيح لضيوفنا الاستمتاع بتجارب مذهلة تلبي شغفهم الرياضي".

هذا وتعتبر "مجموعة بارسيلو الفندقية" الشريك الحصري والإستراتيجي الذي يتولى إطلاق هذا المشروع وتعريفه للجمهور العالمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما أنها واحدة من أبرز سلاسل الفنادق الدولية حول العالم، إذ تدير حالياً 18 فندقاً ضمن أربع دول وتواصل المضي قدماً على طريق النمو والتطور، وقد استوحى "لا ليغا توينتي ناين" اسمه من عام 1929، وهو تاريخ تأسيس الرابطة. ومن المقرر أن يجمع هذا المفهوم تجارب طعام وأنشطة ترفيهية ورياضية وسط بيئة فريدة وتفاعلية تعتمد على التكنولوجيا بشكل أساسي.

وفي معرض تعليقه، قال جايمي بوكسو، الرئيس التنفيذي لشؤون التطوير لدى مجموعة بارسيلو الفندقية: "تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واحدةً من أبرز المناطق الإستراتيجية التي تندرج ضمن خطط التطوير لدى مجموعة بارسيلو الفندقية. لقد قمنا بإطلاق 4 علامات في هذه المنطقة، هي "رويال هايدواي"، "بارسيلو"، "أوكسيدنتال"، "أليجرو"، وتولينا إدارة 18 فندقاً و4500 غرفة، بما فيها فنادق رائدة مثل "ديوكس ذا بالم" و"رويال هايدواي" (دبي)، و"بارسيلو كونكورد ضفاف البحيرة" (تونس) و"بارسيلو أنفا كازابلانكا" (المغرب) وغيرها. نعمل حالياً على تقييم مشاريع جديدة تحت عقود الإدارة أو التأجير، إذ نسعى إلى مضاعفة عدد فنادقنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في غضون السنوات الخمس القادمة".

وبهذه المناسبة، قال أوسكار مايو، مدير الأعمال والتسويق والتطوير الدولي لدى "لا ليغا": "يعكس هذا المشروع التطلعي التزام رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بنهج الابتكار في إطار سعيها نحو التطور العالمي وإطلاق مشاريع جديدة تضفي مزيداً من القيمة على أنديتنا. نتعاون مع شركاءٍ إستراتيجيين مثل "مجموعة بارسيلو الفندقية" الشهيرة عالمياً بسمعتها وخبراتها العريقة في قطاع الضيافة والمطاعم من أجل الارتقاء بالمفهوم التقليدي لركن المشروبات الرياضي من خلال طرح تجارب فريدة تلبي كافة المستخدمين".

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يُذكر أن "مجموعة بارسيلو الفندقية" قد نالت جائزة "أفضل شركة إدارة فنادق في العالم" في النسخة الأخيرة من حفل توزيع جوائز السفر العالمية، علماً أنها افتتحت فندقها الأول في المنطقة في عام 2006 ضمن مدينة الدار البيضاء المغربية، وقد نجحت منذ ذاك الحين بتنمية محفظتها من خلال افتتاح فنادق جديدة في المدن والوجهات السياحية مثل المغرب وتونس ومصر والإمارات العربية المتحدة. تدير العلامة في الإمارات العربية المتحدة 4 فنادق حالياً، وتعتزم افتتاح الوجهة الخامسة في عام 2020.

وسوف يضم مفهوم "لا ليغا توينتي ناين" مساحات مختلفة ومتعددة الاستخدامات تتيح للعملاء اختبار تجارب فريدة مستوحاة من طابع الأجواء الحماسية لمباريات الكلاسيكو الشهيرة، وسيتم تخصيص جزء من المساحة كمحطةٍ تضمن للذواقة تجارب طعام مبتكرة. كما سيحتضن المفهوم جناحاً متعدد الاستخدامات يحاكي مدرجات الجمهور في ملاعب الدوري الإسباني، ما يمنح المشاهدين تجربة أقرب ما تكون إلى الواقع في غمرة أجواء الجماهير الحماسية، وسيحظى الزوار بفرصة مشاهدة مباريات الدوري الإسباني وغيرها من الفعاليات الرياضية ضمن البطولات العالمية والمحلية، بما فيها التنس وكرة السلة والبيسبول. كما سيتم تنظيم فعاليات خاصة بالتعاون مع سفراء من دوري الدرجة الأولى الإسباني أو إطلاق عيادات تحت إشراف مدربي أندية الليغا.

في حين، ستتوافر مساحة "بي_إيت إكسبيرينس" في مناطق معينة للراغبين باختبار تجارب تتخطى حدود الإبداع وترتقي بفنون الطهو، حيث ستجمع المنطقة الفاخرة تجارب طعام فريدة مع عروض إسقاط 360 درجة. في حين، سيتم تصميم هذه المنطقة الحصرية ضمن عددٍ من وجهات "لا ليغا توينتي ناين" حول العالم.

وعلاوةً على ذلك، ستحتضن المناطق مساحة مخصصة للرياضات الإلكترونية التي ترضي عشاق ألعاب الفيديو، ومنطقة تفاعلية للجمهور، ومتجر ومركز "بيت سينتر" الذي يتيح لعشاق كرة القدم فرصة التعرف على المزيد من أخبار دوري الدرجة الأولى والثانية الإسباني، فضلاً عن شراء منتجات الليغا أو المشاركة في مسابقات وألغاز حول البطولة.