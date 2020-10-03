مخيم الطلاب الأكثر استدامة في دبي يعود من جديد

تتعاون ذا جرين بلانيت، ومدرسة آربور، اللتان تعدان من أكثر الوجهات استدامة في دبي، من جديد، في تنظيم المخيم الطلابي الصديق للبيئة والأكثر استدامة في دبي، ليستمتع الأطفال بأجوائه المميزة خلال عطلة منتصف الفصل الأول.

يقام المخيم الطلابي من الأحد 18 أكتوبر إلى الخميس 22 أكتوبر، من الساعة 9 صباحاً إلى 2 ظهراً، وتبلغ رسوم التسجيل 850 درهماً إماراتياً لكل طفل. ويهدف المخيم إلى تعريف الأطفال على أهمية كوكب الأرض وما يمكن فعله الآن لبناء مستقبل أكثر استدامة.

ويستقبل المخيم الذي يقام في مدرسة آربور الأطفال من عمر 5 إلى 12 سنة، وسيوفر فرصاً رائعة للأطفال للمشاركة وتعزيز المهارات، حيث سيتم توزيع الأطفال على فئتين (5-8 سنوات و9-12 سنة).

وتعد الأنشطة التي يتضمنها هذا المخيم السبب الذي يجعله أكثر تميزاً، حيث يتيح فرصة للقاء الحيوانات ودخول القبة البيولوجية، والمشاركة في أنشطة الاستدامة والفنون والحرف المستوحاة من الطبيعة والألعاب، بالإضافة إلى ألعاب الصيد والبحث عن الكنز في مدرسة آربور، وغير ذلك من الأنشطة التي تملأ وقت الأطفال وتسليهم.

وبعدما يمضي الطلاب المشاركون فترة الصباح في التعلم والاكتشافات الجديدة، يمكنهم بعد ذلك الاستمتاع بالطعام الطازج اللذيذ، الذي يصل مباشرة من المزرعة إلى المطبخ، والمحضر محلياً في المقصف العضوي الموجود في مدرسة آربور.

Advertisements

ومقابل 160 درهماً إماراتياً تضاف إلى رسوم التسجيل، يمكن للوالدين أن يطمئنوا إلى أن أطفالهم الصغار يحصلون على وجبة غداء صحية ومناسبة. وبدلاً من ذلك، يمكن للمخيمين إحضار وجبة غداء ووجبة خفيفة.

وسيكون الطلاب في كل يوم في رعاية تامة تحت إشراف فريق العمل الذي يتمتع بالخبرات اللازمة في كل من ذا جرين بلانيت ومدرسة آربور، حيث يحضر موظف واحد لكل ثمانية مخيمين. ويمكن للحاضرين كل يوم الاستمتاع بتجربة تجمع ما بين المتعة والتعليم، والتعرف على الحيوانات والنباتات والأنظمة البيئية الرائعة التي يضمها كوكبنا.

يأتي التعاون بين مدرسة آربور، وذا جرين بلانيت، بناءً على المعرفة المشتركة حول أهمية الممارسات المستدامة لتعزيز مستقبل الأطفال.

يقدم المخيم المستدام للمشاركين تجربةً تجمع بين المرح والتعليم، بالإضافة إلى أنه يمنحهم الفرصة لمواصلة النشاط والتفاعل.