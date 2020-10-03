منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم" تطلق حملة للتوعية بالخدمات الحكومية الرقمية لكبار المواطنين في أبوظبي

أعلنت منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم" اليوم عن إطلاق حملة توعية على مستوى الإمارة تستهدف تعريف كبار المواطنين بالجيل الجديد من الخدمات الرقمية، والتي تمكنهم من الوصول إلى الخدمات الحكومية الرئيسية بكل سهولة ويسر من منازلهم وعبر منصة رقمية آمنة ومتكاملة.

ويتزامن إطلاق الحملة التوعوية الجديدة مع اليوم العالمي لكبار المواطنين الذي يتم الاحتفال به في جميع أنحاء العالم اليوم. وتعمل منصة "تم" من خلال الحملة على تعزيز استخدام الخدمات الحكومية بطريقة مستدامة وتقديم المزيد من التسهيلات لكبار المواطنين في جميع أنحاء إمارة أبوظبي واستخدام منصة "تم" لطلب المستندات المالية ووثائق التقاعد المهمة التي يحتاجونها، وكذلك التقدم للمشاركة في أنشطة مجتمعية مختلفة، وشراء المواد الغذائية المدعومة.