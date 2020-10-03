الامارات | دبي تطلق أول جمعية لمشغلي تبريد المناطق

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تطلق أول جمعية لمشغلي تبريد المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، سعيد محمد الطاير، اليوم، عن إطلاق الإمارة لجمعية مشغلي تبريد المناطق، والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، وتهدف الى رفع كفاءة العمليات التابعة لتبريد المناطق، والاستخدام الأمثل لموارد المياه والطاقة.

وقال الطاير: "تماشياً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام، يعمل المجلس على تحقيق أهداف استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه، التي تهدف إلى تخفيض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول العام 2030، حيث نقوم بتنفيذ 11 برنامجاً لإدارة الطلب على الطاقة والمياه تشمل اللوائح التنظيمية للمباني الخضراء، إعادة تأهيل المباني، الإنارة الخارجية، و كفاءة التبريد".

وأضاف: "تساهم تقنيات وأنظمة تبريد المناطق، التي بدأ استخدامها على نطاق واسع في الإمارات بشكل عام، في تخفيض كمية الطاقة المستخدمة للتبريد بمقدار النصف تقريباً؛ ما يسهم في دعم جهود دبي الرامية إلى خفض بصمتها الكربونية، حيث حققنا نجاحاً كبيراً في استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية وتم تخفيض أكثر من 14 مليون طن من الانبعاثات خلال عام 2019، بما يعادل 22% مقارنة بسيناريو العمل المعتاد حيث تجاوزت النتائج التي تحققت الأهداف الموضوعة في استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية2021 لتخفيض الانبعاثات بنسبة 16٪ بحلول عام 2021".

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