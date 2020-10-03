الامارات | مستشفى رأس الخيمة يتولى الفحص الطبي للسائقين المهنيين

شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى رأس الخيمة يتولى الفحص الطبي للسائقين المهنيين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة اتفاق تعاون وشراكة مع مستشفى رأس الخيمة بحضور مدير عام العمليات المركزية، العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، ومدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالإنابة، العقيد راشد سالم الزعابي، ضمن أهداف القيادة لتقليل نسبة الحوادث، وتطلعاتها الهادفة لتطوير الخدمات المرورية التي تعزز جودة الحياة وتسعد المتعاملين والمجتمع من خلال تقديم خدمات الفحص الطبي الشامل للسائقين المهنيين المتقدمين لطلب رخص القيادة أو تجديدها.

وقال الحميدي إن الاتفاق يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للتحقق من صحة ولياقة السائقين المهنيين التي بدورها تسهم في تقليل نسبة الحوادث البليغة، مؤكداً على ضرورة مواكبة التطور واستشراف المستقبل للخدمات التي تقدمها الإدارة للحاق بعجلة التطوير على مستوى الدولة.

وأوضح أن الاتفاق يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية بتقليل نسبة حوادث الوفيات من خلال تحسين مخرجات قسم ترخيص السائقين عبر تقديم أفضل الخدمات المرورية للمتعاملين، التي تدعم تطبيق لوائح واشتراطات الأمن والسلامة المرورية في الإمارة.

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من جانبه، أفاد الزعابي بأن برنامج الفحص يشمل فحص النظر ومستوى ضغط الدم ونسبة السكر وبعض الفحوص الأخرى، مثل الأمراض المزمنة التي يتوجب تسجيلها في قاعدة البيانات، مشيداً بهذا التعاون المثمر والبناء بين شرطة رأس الخيمة ومستشفى رأس الخيمة، حيث يكفل تحقيق معايير واشتراطات الأمن والسلامة المرورية.

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