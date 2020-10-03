الامارات | شرطة أبوظبي تحدد 4 حالات لاستخدام الإشارات الرباعية في الضباب

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تحدد 4 حالات لاستخدام الإشارات الرباعية في الضباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة أبوظبي السائقين من استخدام الإشارات التحذيرية الرباعية أثناء القيادة في الضباب بوجه عام إلا في أربع حالات: عند التوقف الطارئ على الطريق، وللتنبيه بوجود خطر محدق على الطريق، وعند التوقف على كتف الطريق الأيمن أو الأيسر، وعند وقوع حادث سير.

ودعت السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب، مشددة على ضرورة الالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.

وتطبق على المخالفين لتلك التعليمات المادة رقم (104) من قواعد وإجراءات الضبط المروري لسنة 2017 «السير في أوقات الضباب بالمخالفة لتعليمات الجهة المعنية»، ومخالفتها غرامة 500 درهم و4 نقاط مرورية.

وتشهد طرق الدولة حوادث متكررة سنوياً، خلال نزول الضباب، شارك فيها عشرات من المركبات، وأدت إلى إصابات ووفيات بين السائقين، على خلفية عدم الالتزام بإجراءات القيادة الآمنة وتعليمات الجهات المعنية.

وشهدت إمارة أبوظبي، أخيراً، حادث اصطدام حافلة بعدد من الجمال على طريق الشاحنات باتجاه منطقة ناهل بسبب تدني الرؤية الأفقية نتيجة للضباب.

ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وعدم الانشغال بغير الطريق، خصوصاً خلال ساعات تشكل الضباب لتجنب وقوع الحوادث والحفاظ على سلامة الجميع، مؤكدة أهمية الالتزام بالقيادة الآمنة والسرعات المقررة على الطرق في هذه الظروف.

وذكرت أن استخدام الإشارات التحذيرية الأربعة أثناء الضباب يتسبب في ارتباك السائقين الآخرين، داعية إلى ضرورة استخدام الأنوار خلال الضباب.

واتخذت شرطة أبوظبي أخيراً إجراءات وقائية للحد من حوادث الضباب، حيث قررت إيقاف حركة سير الشاحنات والمركبات الثقيلة والحافلات من السير على طرق إمارة أبوظبي الداخلية والخارجية أثناء الضباب لحين وضوح الرؤية، مؤكدة أن هذا الإجراء يسهم في تعزيز السلامة المرورية، حفاظاً على الجميع بتجنب وقوع الحوادث ضمن نطاق الأولوية الاستراتيجية لجعل الطرق أكثر أمناً.

وشددت على أنها ستخالف الحافلات والباصات المتحركة على الطرق أثناء تشكل الضباب بغرامة مالية 500 درهم و4 نقاط مرورية حسب القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري.

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كما تقوم بتطبيق منظومة خفض السرعات أثناء الظروف الجوية المتقلبة، وتشمل «الضباب والرياح والغبار والأمطار» في إمارة أبوظبي، حيث يتم خفض السرعات المقررة حالياً على الطرق، وتنزيلها إلى 80 كم/‏‏‏‏الساعة (في حال انخفاض الرؤية عن 200 متر تقريباً).

ويتم من خلال هذه المنظومة تعديل السرعات على الطرق بما يتناسب مع الحالة المرورية في الظروف الجوية المتقلبة التي من بينها الضباب، ويتم تحديده من خلال الأبراج الذكية على طريقي الشيخ راشد بن سعيد (أبوظبي - دبي)، وطريق الشيخ خليفة (السعديات)، حيث تصبح السرعات «المعدلة» وقت الضباب هي السرعات القانونية للسير على الطرق إلى حين وضوح الرؤية الأفقية، ومن ثم الرجوع للسرعات الموضحة على اللوحات المرورية على الطرق، ما يعزز أمن وسلامة السائقين في تلك الأوقات.

أما الطرق التي لم تتم تغطيتها بالأبراج الذكية، فتم تركيب لوحات سرعة ثابتة مزودة بإشارة ضوئية تنبيهية تنبه السائقين للبدء في تخفيض السرعة إلى 80 كم/‏‏‏‏ساعة، ويتم بذلك ضبط أجهزة ضبط السرعات على الطريق بسرعة اللوحة الجديدة نفسها.

وأشارت إلى أن السرعات تتغير مع تغير الأحوال الجوية على اللوحات الإرشادية الإلكترونية على الطرق، وتنبيه السائقين إلى خفضها تطبيقاً لقرار لجنة السلامة المرورية بإمارة أبوظبي في الظروف الجوية المتقلبة.

ودعت السائقين الذين تتعرض مركباتهم لحوادث بسيطة أو أعطال ميكانيكية مفاجئة، خلال الظروف الجوية المتقلبة، إلى إيقافها على الكتف الأيمن للطريق، حفاظاً على سلامتهم وضماناً لانسيابية حركة السير.

ترك مسافة أمان كافية

نبهت شرطة أبوظبي السائقين إلى عدم الانشغال بالهاتف أو التصوير عموماً، وأثناء تشكل الضباب خصوصاً، حفاظاً على سلامة جميع مستخدمي الطريق.

ودعت السائقين إلى متابعة حالة الطقس قبل التحرك بالمركبة، وخفض السرعات، وترك مسافة أمان كافية، واستخدام ماسحات الزجاج، وإضاءة السيارة لرؤية الطريق بوضوح في حال انخفاض الرؤية الأفقية، والتأكد من جاهزية المركبة بشكل خاص أثناء تقلبات الطقس، وإجراء الصيانة اللازمة، وفحص سلامة المكابح والإطارات.

وناشدت السائقين ضرورة التقيد بالسرعة التي يتم تحديدها على طرق إمارة أبوظبي في أوقات الضباب وهي 80 كم/‏‏ساعة.

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