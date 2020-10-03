الامارات | 99 % نسبة الالتزام بحظر العمل وقت الظهيرة

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شكرا لقرائتكم خبر عن 99 % نسبة الالتزام بحظر العمل وقت الظهيرة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين التزام 99% من منشآت القطاع الخاص بقرار حظر تأدية الأعمال التي تؤدّى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، خلال الفترة من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر الماضي.
وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش، ماهر العوبد، إن حملات التوعية التي نفذتها الوزارة بالتزامن مع تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة حققت نتائج نوعية على صعيد التزام القطاع الخاص بالقرار، الأمر الذي يؤكد مدى الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على سلامة العمال، وتجنيبهم التعرض لمخاطر أشعة الشمس المباشرة والإنهاك الحراري.
وأكد أن الوزارة طبقت أنظمة رقابية مبتكرة خلال فترة الحظر، مشيراً إلى تفعيل مركز الاستجابة السريع للأزمات لاستقبال البلاغات، ونظام التفتيش الذكي.
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